Trộm tài sản

Ngày 23/9, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý Trần Thị Thanh Tuyền (SN 1987, trú tại huyện Long Điền) về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại KP. Hải Phong 1, TT. Long Hải. Theo trình bày của bị hại, tại khu vực trên Tuyền đã trộm tài sản của anh L.H.B (SN 2002, trú tại huyện Long Điền) trị giá 8,97 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

TNGT 1 người tử vong

Ngày 23/9, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Trước đó, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 22/9, xe mô tô biển số 72C1-580.. do anh Lê Đ.L. (SN 1985, quê tỉnh Thanh Hoá) điều khiển, lưu thông trên đường 3/2, trong làn đường dành cho xe ô tô. Khi đến đoạn tại trụ đèn trang trí số 202, phường Nguyễn An Ninh, thì va vào dải phân cách cứng phân chia phần đường xe ô tô và xe mô tô. Hậu quả, anh L.tử vong. (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 23/9, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đã bàn giao Võ Thành Phát (SN 1997, trú tại huyện Xuyên Mộc) để Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, Phát gây án trên địa bàn rồi bỏ trốn nên ngày 28/9/2017, Công an huyện Nhơn Trạch đã phải ra quyết định truy nã. Phát bị Công an huyện Xuyên Mộc bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 23/9, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Phong (SN 1991, quê tỉnh Đồng Nai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Theo hồ sơ, tại QL51 thuộc KP. Phước Lộc, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ, lực lượng CSGT-Công an tỉnh bắt quả tang Phong đang tàng trữ trái phép 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)