Trường Cao đẳng Sư phạm BR-VT tổ chức ngày hội "Toàn dân bảo vệ ANTQ"

Sáng 15/8, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" năm 2022.

Tham dự ngày hội có ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trung tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo UBND phường Long Toàn.

Ngày hội "Toàn dân bảo vệ ANTQ" tại trường Cao đẳng Sư phạm BR-VT có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh cùng sinh viên trường

Qua nhiều năm triển khai, hoạt động “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” tại tỉnh đã từng bước đi vào chiều sâu và tạo sự lan toả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: “Camera an ninh”, “Liên gia tự quản phòng, chống tội phạm”, “nói không với ma tuý”; trong đó mô hình camera an ninh được Bộ Công an đánh giá là mô hình hiệu quả được nhân rộng trên phạm vi cả nước. Quần chúng nhân dân đã tự nguyện giao nộp và giúp lực lượng công an thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 46 hung khí các loại, phát hiện 20 vụ có hành vi vi phạm về đốt pháo trái phép…

Ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 10 phần quà dành cho cá nhân nổi bật trong phong trào ANTQ.

Với nhiều kết quả đạt được, Bộ Công an đã tặng 11 bằng khen, UBND tỉnh tặng 15 bằng khen và Công an tỉnh tặng 130 giấy khen cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Trong đó, ông Trần Anh Đức (giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu) được nhận giấy khen của Công an tỉnh về thành tích tham gia phá vụ án người nước ngoài tổ chức đánh bạc qua mạng tại TP. Vũng Tàu (ảnh dưới).

Về kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu, từ đầu năm 2022 nhà trường đã triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đoạ về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm mới. Cán bộ giảng viên, sinh viên được thông tin tuyên truyền giáo dục về pháp luật, an toàn giao thông cũng như ý thức phòng chống tội phạm.

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN