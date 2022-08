Mạnh tay với vi phạm nồng độ cồn

Việc xử lý những vi phạm liên quan đến nồng độ cồn đã và đang được lực lượng CSGT triển khai đồng bộ, mạnh mẽ với quyết tâm phòng, tránh các vụ TNGT có thể xảy ra. Đối với hành vi vi phạm này, lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản, giữ phương tiện.

Lực lượng CSGT-Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên đường 30/4.

Xử lý nghiêm để răn đe

Mới đây, ngày 8/8, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2234/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn T.H. (đường 30/4, phường 12, TP. Vũng Tàu) với số tiền 50,3 triệu đồng. Theo đó, ông H. bị xử phạt về các hành vi điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 72A-124** trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; không có GPLX; không mang theo giấy đăng ký xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn; điều khiển xe ô tô không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Thời gian qua, mặc dù hình thức xử phạt đối với người vi phạm nồng độ cồn rất nặng, nhưng một số người vẫn tái phạm. Đơn cử như trường hợp của ông Lê V.L. (xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc). Trước đó, ngày 18/7, ông L. đã bị Công an huyện Long Điền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước GPLX có thời hạn do vi phạm nồng độ cồn trong lúc điều khiển xe ôtô. Nhưng chỉ 4 ngày sau (22/7) ông L. lại tiếp tục vi phạm nồng độ cồn tại TP. Vũng Tàu với mức nặng hơn.

Do đó, ngày 8/8, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2232/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính ông Lê V. L.với số tiền 47,1 triệu đồng. Theo đó, ông L. bị xử phạt về các hành vi: điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 72A-196** trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; không có GPLX; không mang theo giấy đăng ký xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn; điều khiển xe ô tô không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực. Trong đó, xử phạt 35 triệu đồng lỗi vi phạm nồng độ cồn, ông L. còn bị xử phạt 12,1 triệu đồng cho các vi phạm khác. Còn doanh nghiệp chủ phương tiện bị phạt 10 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện.

Tăng cường tuyên truyền

Trung tá Ngô Ngọc Tùng, Đội phó Đội CSGT-Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, trong các buổi tối, đội lập kế hoạch, tăng cường kiểm soát nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trọng điểm, có lưu lượng người và phương tiện giao thông cao, đặc biệt khu vực tập trung các quán nhậu. Theo đó, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp có nồng độ cồn tham gia giao thông, nhằm ngăn ngừa, làm giảm các vụ vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, qua đó giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Song song với công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành nghiêm quy định về ATGT, không lái xe khi đã uống rượu bia cũng như nâng cao y thức chấp hành pháp luật của người dân.

Còn Trung tá Nguyễn Xuân Tân, Đội phó Đội CSGT và Trật tự-Công an TP.Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát nồng độ cồn với các khung giờ khác nhau. Ngoài ra, đơn vị cũng xây dựng kế hoạch có những tổ tuần tra lưu động kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm sẽ dừng xe để kiểm tra, xử lý theo quy định. Kế hoạch tuần tra kiểm soát của đơn vị cũng được xây dựng linh hoạt, có thể thay đổi không báo trước để đạt hiệu quả khi triển khai thực hiện. Những trường hợp vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử lý nghiêm.

Trung tá Phạm Văn Khánh, Đội trưởng Đội tuyên truyền và xử lý TNGT, Phòng CSGT-Công an tỉnh cho biết, nhằm tiếp tục kéo giảm TNGT, đặc biệt là TNGT do người lái xe sử dụng rượu, bia gây nên, Phòng CSGT đã triển khai kế hoạch cao điểm xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông từ ngày 20/6 đến 20/9/2022. Một trong những nội dung trọng tâm của cao điểm này là “tập trung xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn”. Theo đó, Phòng CSGT và lực lượng CSGT công an các địa phương đã trực tiếp đến các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng, karaoke, DN… trên các địa bàn để vận động chủ các nhà hàng, quán ăn phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở khách đến ăn uống chấp hành nghiêm quy định Luật Giao thông đường bộ. Tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia.

Sau khi được tuyên truyền về những hậu quả nặng nề từ những vụ tai nạn giao thông thương tâm do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia gây ra và các mức phạt đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn theo quy định hiện hành, các chủ cơ sở kinh doanh ăn uống đã ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và dán pano “không lái xe sau khi đã uống rượu, bia” tại vị trí khách dễ quan sát. Bên cạnh đó, nhiều nhà hàng, quán ăn sẵn sàng hỗ trợ giữ xe qua đêm và đặt xe cho khách đã sử dụng rượu, bia về nhà để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân, cũng như an toàn của những người xung quanh.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN