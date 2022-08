Bắt quả tang đối tượng trộm cắp xe máy

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Cương (48 tuổi, HKTT tại Phú Thọ), về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng này từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Cương và chiếc xe tang vật vụ án.

Trước đó, sau một thời gian tổ chức mật phục, theo dõi tại khu vực đường Quang Trung (phường 1, TP. Vũng Tàu), vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 13/8, trong quá trình mật phục tại khu vực Bãi Trước, lực lượng công an và bảo vệ dân phố phường 1 phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Cương xuất hiện trong khu vực người dân dựng nhiều xe máy để xuống tắm biển, hoặc ngồi hóng mát trên kè đá.

Lúc này có một người dân điều khiển xe máy hiệu Honda Wave, BS: 17B6-380.21 chạy đến, người dân này dựng xe máy, khóa xe rồi đi xuống bãi biển. Phát hiện sự việc, đối tượng Cương bám theo xuống tận bãi biển và khi chắc chắn người này xuống tắm biển, Cương mới quay ngược lại chỗ để xe, thản nhiên mở khóa xe, bất chấp sự có mặt của nhiều người. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, đối tượng đã mở được khóa, nổ máy và điều khiển xe tẩu thoát.

Từ điểm phục kích, lực lượng mật phục lập tức truy đuổi và chỉ sau vài phút đã bắt gọn Nguyễn Văn Cương, khi đối tượng tự té ngã xuống đường.

Theo Trung tá Thân Thị Thanh Hương, Trưởng Công an phường 1, TP. Vũng Tàu, thời gian qua tình trạng người dân địa phương tập trung tắm biển ở khu vực Bãi Trước dựng xe máy, xe đạp… ngay dưới lòng đường Quang Trung, mà không có người trông coi, không có biện pháp bảo vệ tài sản một cách chắc chắn. Do đó, khu vực này thi thoảng lại xảy ra vài vụ mất cắp bóp, điện thoại… do người dân để trong cốp xe và một số vụ mất cắp xe máy, xe đạp điện…

Qua đây, rất mong mọi người khi đi tắm biển ở khu vực Bãi Trước nên gửi xe vào các bãi giữ xe, hoặc có biện pháp tự bảo vệ, không nên để tài sản có giá trị trong cốp xe, để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng trộm cắp.

Tin, ảnh: An Bình