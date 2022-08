Tăng cường quản lý xe tập lái

Ai phải chịu trách nhiệm khi xe tập lái gây tai nạn? Về trách nhiệm hình sự: Xe tập lái khi tham gia giao thông phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT và các quy tắc của Luật Giao thông đường bộ. Nếu vi phạm các quy định này trách nhiệm hình sự sẽ được đặt ra đối với Trung tâm dạy nghề, người dạy lái hoặc học viên học lái tùy thuộc vào hành vi và yếu tố lỗi của mỗi người chính là nguyên nhân gây ra tai nạn chết người. Về trách nhiệm dân sự: Theo quy định tại Điều 600-Bộ luật Dân sự năm 2015 về bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra như sau: “Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật”. Trong trường hợp này học viên học lái xe của trung tâm sát hạch lái xe được xác định là người học nghề. Do đó theo quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại trước tiên được đặt ra đối với chính Trung tâm sát hạch lái xe khi học viên đăng ký học lái xe gây ra tai nạn. Sau đó, trung tâm sát hạch lái xe có quyền yêu cầu học viên học lái xe hoàn trả một phần hoặc toàn bộ khoản tiền này nếu học viên lái xe có lỗi dẫn đến tai nạn... Luật sư Đỗ Thanh Trung, Giám đốc Công ty Luật TNHH New Key (phường 7, TP.Vũng Tàu)