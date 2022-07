Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ở địa bàn "nóng"

Địa bàn rộng, dân cư đông và nhiều lao động từ địa phương khác đến nên huyện Long Điền luôn là điểm nóng về an ninh trật tự (ANTT). Bằng nghiệp vụ và quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ công an, tỷ lệ điều tra khám phá vi phạm pháp luật về trật tự xã hội của Công an huyện Long Điền đạt hơn 92%.

Điều tra viên Công an huyện Long Điền lấy lời khai một đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ ma túy.

Bắt giữ nhanh đối tượng phạm pháp nguy hiểm

Khoảng 12 giờ ngày 15/5, Tô Văn Minh (SN 1996, ngụ xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đi dạo trong khu phố Hải Hòa (TT.Long Hải, huyện Long Điền) thì gặp người tên Tý Anh (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Do thiếu tiền tiêu xài nên Minh rủ Tý Anh đi tìm “mồi”.

Tý Anh điều khiển xe mô tô chở Minh đi từ TT.Long Hải qua khu vực ngã ba Thanh Xuân (ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) để tìm tài sản nhằm chiếm đoạt.

Đến khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, Minh và Tý Anh phát hiện bé N.T.L.D (SN 2016, ngụ xã Phước Hưng) cầm chiếc điện thoại Samsung M51 ngồi trước nhà chơi. Tý Anh liền chở Minh chạy qua chạy lại nhiều vòng để quan sát. Không thấy có người lớn trông coi, Minh kêu Tý Anh dừng xe đứng ngoài cảnh giới. Minh đi bộ lại gần bé N.T.L.D, đánh vào đầu bé D. một cái rồi giật chiếc điện thoại chạy ra xe cùng Tý Anh tẩu thoát.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, cả hai mang đến một tiệm điện thoại ở huyện Long Điền để bán với giá 2,3 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Tiếp nhận tin báo của người dân, Công an huyện Long Điền đã triển khai lực lượng trinh sát, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy xét và xác định được đối tượng và nhanh chóng mời Minh tới trụ sở công an. Qua làm việc, Minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trung tá Dương Văn Tuân, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy - Công an huyện Long Điền nói: “Quá trình truy xét, công an phát hiện Minh có quyết định truy nã của Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận). Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Tô Văn Minh. Riêng Tý Anh, lực lượng công an đang tiếp tục truy xét”.

Tỷ lệ điều tra, phá án đạt hơn 92%

Theo trung tá Dương Văn Tuân, đối với những vụ án phức tạp, ngay khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy đội sẽ họp báo cáo lãnh đạo công an huyện để triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng nhanh chóng đến hiện trường thu thập tài liệu, chứng cứ, hồ sơ ban đầu. Việc này nhằm chứng minh, truy xét các đối tượng cũng như người có liên quan để nhanh chóng xử lý không để vụ việc kéo dài, phức tạp, bảo đảm đúng quy định pháp luật để răn đe, phòng ngừa tội phạm.

“Địa bàn huyện có tới 3 xã vùng biển tập trung dân cư đông, lao động ở địa phương khác đến. Sau khi gây án, các đối tượng thường đi biển hoặc nhanh chóng bỏ đi khỏi địa phương, gây khó khăn cho việc xác minh ban đầu. Tuy nhiên bằng công tác nghiệp vụ và quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ cố gắng nhanh chóng xác minh truy xét, bắt giữ, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, cũng không làm oan sai người vô tội”, Trung tá Dương Văn Tuân nói.

Đại tá Phạm Văn Tứ, Phó Trưởng Công an huyện Long Điền cho biết, trong thời gian qua, công an huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng triển khai những giải pháp thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn huyện.Đồng thời mở nhiều đợt cao điểm, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Công an huyện cũng đề ra nhiều giải pháp xử lý tình hình trộm cắp tài sản, các hành vi liên quan đến đánh bạc, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục trẻ em,… không để tình hình trật tự xã hội phức tạp, kéo dài gây bức xúc dư luận.

Qua đó, tỷ lệ điều tra khám phá vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đạt 92,68%, vượt 17,68% so với Nghị quyết đề ra từ đầu năm. Công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn được tăng cường, phục vụ tốt cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Các tụ điểm về ma túy kịp thời được phát hiện, triệt xóa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an huyện đã phát hiện xử lý 51 vụ vi phạm pháp luật về ma túy với 87 đối tượng.

Dự báo trong thời gian tới, nhất là thời điểm cuối năm 2022, tình hình tội phạm sẽ diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn phức tạp và tinh vi, trong đó nổi lên tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật, đánh bạc, tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao,… “Để bảo đảm ANTT, Công an huyện sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm rất nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật; mở các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nắm và quản lý chặt địa bàn, đối tượng. Xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt xóa kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật” - Đại tá Phạm Văn Tứ thông tin.

Với những thành tích đạt được, Công an huyện Long Điền đã vinh dự được UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo ANTT. Mới đây, tập thể Công an huyện Long Điền được UBND tỉnh khen thưởng Tập thể điển hình tiêu biểu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN