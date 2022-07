Vụ Metropolitan được xét xử trở lại sau 2 lần hoãn

Ngày 25/7, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Thị Minh Phượng và 7 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Vụ án nhận sự quan tâm đặc biệt của dư luận này từng 2 lần hoãn (lần 1 vào tháng 7/2018 để điều tra bổ sung, lần 2 vào tháng 10/2020 do 2 bị cáo và 254 bị hại vắng mặt).

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 25/7.

Các bị cáo bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Ngô Thị Minh Phượng (SN 1959, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc An Khang); Đỗ Thùy Linh (SN 1983, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc An Khang); Trần Quý Dương (SN 1968, thành viên HĐQT Công ty CP Địa ốc An Khang).

Các bị cáo gồm: Phan Hòa Bình (SN 1959, nguyên Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu); Trương Văn Trí (SN 1964, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu); Vũ Quốc Tuấn (SN 1969, nguyên Trưởng Phòng TN-MT TP.Vũng Tàu); Nguyễn Thanh Sơn (SN 1964, nguyên Trưởng Phòng QLĐT TP.Vũng Tàu); Nguyễn Trung Quốc (SN 1973, nguyên cán bộ Phòng TN-MT TP.Vũng Tàu) bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Vào tháng 7/2018, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử vụ án này. Tuy nhiên, sau 3 ngày xét xử, HĐXX nhận thấy cần xác minh, bổ sung tài liệu, chứng cứ nên tuyên hoãn, trả hồ sơ điều tra, bổ sung. Đến ngày 28/9/2018, cơ quan CSĐT Bộ Công an có Kết luận điều tra bổ sung số 115/C03-P7.

Đến tháng 10/2020, TAND tỉnh mở phiên xét xử tiếp tục tuyên bố hoãn phiên tòa do 2 bị cáo Phan Hòa Bình và Đỗ Thùy Linh vắng mặt do phải nhập viện điều trị bệnh. Ngoài ra, có 254 bị hại vắng mặt không rõ lý do.

Vụ án “nằm im” gần 2 năm đến nay mới được đưa ra xét xử tiếp. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giãn cách xã hội khiến công tác xét xử phải tạm dừng.

Theo cáo trạng, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án Trung tâm Thương mại và nhà ở cao cấp tại phường 11, TP. Vũng Tàu (tên gọi dự án là Metropolitan) do Công ty Cổ phần Địa ốc An Khang (Công ty An Khang) làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 13.000 tỷ đồng.

Trong thời gian từ 23/12/2010 đến ngày 25/12/2013, Công ty An Khang đã ký 321 hợp đồng huy động vốn trái pháp luật (thực chất là bán đất nền) với 287 khách, thu được tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng.

Thời điểm này, Công ty An Khang chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp, chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa góp đủ vốn và không có năng lực tài chính để thực hiện dự án.

Trong số hơn 400 tỷ đồng, Công ty An Khang chỉ sử dụng hơn 24 tỷ đồng vào việc thực hiện dự án, còn lại hơn 311 tỷ đồng bà Phượng và ông Dương sử dụng cá nhân mà không thực hiện dự án như hợp đồng ký kết (cụ thể, bà Phượng sử dụng hơn 194 tỷ đồng, ông Dương sử dụng hơn 116 tỷ đồng).

Các bị cáo Phan Hòa Bình, nguyên Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu và 4 thuộc cấp là những người có chức vụ quyền hạn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai đã thiếu thẩm định, kiểm tra khi ký một số quyết định, dẫn đến việc Công ty An Khang lợi dụng tạo niềm tin nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng từ việc huy động vốn trái pháp luật.

Từ 17/12/2010 đến 31/12/2010, Phòng TN-MT TP.Vũng Tàu đã tiếp nhận 40 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty An Khang để thực hiện dự án Metropolitan.

Tiếp đó, từ 17/12/2010 đến 18/1/2011, ông Bình và ông Trí ký 40 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 86.765,5m² từ đất nông nghiệp thành đất ở trái pháp luật.

Sau 2 năm không giao đất cho khách hàng, bà Ngô Thị Minh Phượng bị 267 người tố cáo lừa đảo. Sau đó, bà Phượng và các bị cáo liên quan đã bị khởi tố. Trước đây, Cơ quan CSĐT có tiến hành kê biên 43 thửa đất của Công ty An Khang để bảo đảm thi hành án theo số tiền mà cáo trạng quy kết là lừa đảo hơn 400 tỷ đồng.

Lý do là Công ty An Khang đã chi trả gần hết số tiền hơn 400 tỷ đồng theo thỏa thuận với các bị hại. Hiện chỉ còn một số bị hại chưa đồng ý nên số tài sản kê biên để bảo đảm thi hành án được thay thế ở vị trí khác, tương đương khoảng hơn 4 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 5/8.

