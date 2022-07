AN NINH - TRẬT TỰ 25/7/2022

Mượn xe đem cầm cố

Ngày 25/7, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại KP.Hương Giang, phường Long Hương (TP.Bà Rịa), Nguyễn Văn Minh (SN 1984, quê tỉnh Phú Thọ) mượn xe mô tô biển số 72E1-69705 của anh Trương Văn Hiếu (SN 1988, trú tại TP.Bà Rịa) rồi đem đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài. (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 25/7, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Trần Văn Linh (SN 1997, quê TP.Cần Thơ) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Linh đột nhập vào nhà xưởng của Phạm Minh Nhựt ( tổ 1, thôn Tân Ninh, xã Châu Pha) trộm nhiều tài sản có giá trị khoảng 9 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 25/7, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Ngọc Thành (SN 1980, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại KP.Hải An, TT.Long Hải, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Thành tàng trữ 6 đoạn ống nhựa bên trong chứa chất ma túy và 1 gói heroin. (Trí Nhân)

Cướp giật tài sản

Ngày 25/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Dũng (SN 1980, trú tại huyện Long Điền) về hành vi cướp giật tài sản. Theo thông tin ban đầu, Dũng điều khiển xe mô tô đến quán cà phê Lưu Luyến (phường Long Toàn, TP.Bà Rịa) phát hiện bà Lê Thị Huyền (SN 1971, chủ quán) ở 1 mình trên tay có cầm 1 ĐTDĐ. Sau đó, Dũng tiến lại gần dùng bột ớt ném vào mặt bà Huyền rồi cướp giật điện thoại tẩu thoát. Tuy nhiên, bị bà Huyền giữ xe, tri hô người dân đuổi bắt nên Dũng bỏ chạy bị té gãy 2 chân, tay trái và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa. (Sơn Khê)