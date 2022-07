AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 27/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Nguyễn Danh Nhân (SN 1997, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại KP.Hải Dinh (phường Kim Dinh), lực lượng Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang Nhân tàng trữ trái phép 1 gói ma tuý tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 27/7, Công an huyện Xuyện Mộc đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Vương Đình Đức (SN 1996) và Huỳnh Sơn Cước (SN 2001, trú tại huyện Xuyên Mộc) cùng ngồi nhậu tại ấp 2 (xã Hoà Hiệp) thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sau đó, Đức dùng 1 cây gỗ đánh Cước gãy xương tay trái và xương hàm trái. (Nguyễn Văn)

Tiêu thụ tài sản phạm tội

Ngày 27/7, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Trần Đình Quang (SN 1991, quê tỉnh Nghệ An) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo hồ sơ, Quang tiêu thụ nhiều xe máy do Nguyễn Thanh Thế (SN 2000), Chu Tấn Minh (SN 2002), Trần Hoàng Anh Vương (SN 2001) và Đoàn Phú Quốc (SN 1998, cùng trú tại tỉnh Đồng Nai) trộm cắp mà có. (Phước An)