AN NINH - TRẬT TỰ

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 26/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1990, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tại cửa hàng đồng hồ Vĩnh Thành (Trung tâm thương mại TP.Bà Rịa), Trinh đã lừa đảo chiếm đoạt 5 đồng hồ của ông Nguyễn Hữu Thành (SN 1970, trú tại TP.Bà Rịa). (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 26/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Phúc (SN 1983, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại thôn 2, xã Long Sơn, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Phúc tàng trữ trái phép 5 gói ma túy dạng đá. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 26/7, Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của gia đình bị hại, anh Huỳnh Tấn Hiếu (SN 1989, trú tại huyện Long Điền) và Nguyễn Văn Công Danh (SN 1989, trú tại huyện Đất Đỏ) cùng người tên Lai uống cà phê tại quán Tri On (ấp An Thạnh, xã An Ngãi) thì giữa Hiếu và Danh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Danh lấy con dao ở quầy thu ngân chém Hiếu 1 nhát vào vùng nách trái gây thương tích. (Phước An)

Vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp

Ngày 26/7, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục xử lý vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại giao lộ Tăng Bạt Hổ - Lê Văn Lộc (phường 9), lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Nguyễn Phước Thọ (SN 1976, trú tại TP.Vũng Tàu) tàng trữ 3 sản phẩm nghi là râu hổ. Qua kiểm tra hành chính nơi ở của Thọ ở phường 11, cơ quan chức năng thu giữ thêm nhiều sản phẩm, bộ phận cơ thể của động vật hoang dã. Tại cơ quan công an, Thọ khai nhận, y mua các sản phẩm trên thông qua mạng xã hội. (Sơn Khê)

Truy tìm tài sản và chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ “Trộm cắp tài sản” xe máy xảy ra trên địa bàn vào ngày 22/5, Cơ quan CSĐT- Công an TP Vũng Tài xác định tài sản bị đối tượng chiếm đoạt hiện chưa thu hồi được có đặc điểm như sau: xe máy hiệu Honda Airblade màu trắng biển số: 72C1-673.61, số khung: 4611EZ149417, số máy: JF46E6074765. Đồng thời, quá trình điều tra cơ quan công an thu giữ 2 xe máy chưa xác định được chủ sở hữu có đặc điểm như sau: (1) xe Honda Waves màu trắng biển số: 68V2-3147, số khung: C43199Y600344, số máy: JC43E0500697. (2) xe Yamaha Nouvo màu xanh dương biển số: 72D1-04146, số khung: RLCN1DB10DY192956, số máy:1DB1-192968. Nếu ai phát hiện phương tiện, chủ sở hữu có đặc điểm và thông tin liên quan như trên thì thông báo ngay đến Cơ quan CSĐT - Công an TP Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543856241 hoặc 0964.93.01.89 gặp ĐTV Phạm Quang Khải) để giải quyết.