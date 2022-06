Tuyên phạt Phạm Thu Hà 15 năm tù

Ngày 21/6, TAND tỉnh đã tuyên án vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP tư vấn đầu tư Sao Vàng, phạt bị cáo Phạm Thu Hà (SN 1983, trú TP.Vũng Tàu, Phó Tổng Giám đốc Công ty) 15 năm tù. Buộc bị cáo Hà cùng các thành viên là cổ đông góp vốn tại Công ty này bồi thường thiệt hại cho 67 bị hại gần 24 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Thu Hà bị tuyên phạt 15 năm tù và được dẫn giải sau khi kết thúc phiên tòa.

Ký 67 HĐ, gây thiệt hại cho khách hàng gần 24 tỷ đồng

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Hà như cáo trạng đã ban hành. Đại diện VKSND tỉnh nêu những tính chất nguy hiểm trong hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Đồng thời đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Hà phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đề nghị xử phạt mức án từ 16-18 năm tù.

Tại phiên xét xử, bị cáo Hà thừa nhận có sai phạm trong việc ký 67 HĐ “hợp tác đầu tư” giữa Công ty CP Tư vấn đầu tư Sao Vàng và khách hàng. Tuy nhiên, bị cáo chỉ thực hiện theo chỉ đạo của Huỳnh Thị Ngân Trang (SN 1983, trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, là Chủ tịch HĐQT Công ty). Bị cáo chỉ ký sau cùng để hợp thức hóa hồ sơ sau khi nhân viên môi giới tiếp cận, tư vấn cho khách hàng, các phòng ban thiết lập hồ sơ chuyển tới. Tiền khách hàng đầu tư vào Công ty CP tư vấn đầu tư Sao Vàng, do Huỳnh Thị Ngân Trang đầu tư, chi tiêu như thế nào bị cáo không biết.

Trong khi đó tại phiên tòa, các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ cho biết vì tin tưởng Công ty CP Tư vấn đầu tư Sao Vàng đa ngành nghề kinh doanh, thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm thu hút khách hàng đầu tư. khiến cho họ tin tưởng đầu tư.

Các bị hại yêu cầu HĐXX xem xét trách nhiệm hình sự những người từng làm việc tại Công ty CP Tư vấn đầu tư Sao Vàng, vì gây ra những hậu quả cho khách hàng. Đồng thời, đề nghị những người từng làm việc tại Công ty phải chịu chung trách nhiệm bồi thường thiệt hại, cộng với lãi suất cam kết chi trả cho khách hàng như HĐ đã ký.

HĐXX xác định từ năm 2010-2016, Phạm Thu Hà là cổ đông và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Công ty CP Tư vấn đầu tư Sao Vàng, biết rõ các dự án của Công ty đầu tư góp vốn thành lập trong giai đoạn từ 2012 - 2014 đều không có doanh thu, không có lợi nhuận. Các hồ sơ chuyển nhượng, chứng từ góp vốn, cổ đông… đều do Hà lập khống để hợp thức hóa về mặt pháp lý cho Công ty CP Tư vấn đầu tư Sao Vàng và các công ty thành viên.

Nhưng trong các năm 2015 -2016, Hà đã giúp Huỳnh Thị Ngân Trang trực tiếp ký 67 HĐ “hợp tác đầu tư” với khách hàng, trong đó thoả thuận lợi nhuận cố định trả cho khách hàng là 27,6%/năm, lợi nhuận kỳ vọng từ 15-36%/năm, cam kết trả cho khách hàng mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh. Làm cho khách hàng đầu tư vào công ty bị thiệt hại gần 24 tỷ đồng.

HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo Hà là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân. Bị cáo Hà cùng Huỳnh Thị Ngân Trang đã dùng nhiều thủ đoạn lập nhiều dự án để huy động tiền của nhiều người trên khắp cả nước, nhưng thực chất là lấy tiền của người sau để trả lại cho người trước, nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều người. Đến nay bản thân bị cáo Hà hoàn toàn mất khả năng chi trả.

HĐXX sau khi xem xét toàn diện bằng chứng, hồ sơ và lời khai tại phiên tòa, xét thấy bị cáo Hà đã phạm vào tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, là đồng phạm với bị can Huỳnh Thị Ngân Trang. Do đó, cần xử phạt bị cáo một hình phạt nghiêm khắc nhằm cải tạo giáo dục bị cáo, đồng thời để răn đe, phòng, chống tội phạm nói chung. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thu Hà 15 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Hà cùng các cổ đông Công ty CP Tư vấn đầu tư Sao Vàng phải bồi thường cho 67 khách hàng, do Hà trực tiếp ký HĐ số tiền gần 24 tỷ đồng.

Tiếp tục xử lý giai đoạn 2 của vụ án

Theo HĐXX, đối với các bị hại còn lại (ngoài 67 khách hàng mà bị cáo Hà trực tiếp ký HĐ) của Công ty CP Tư vấn đầu tư Sao Vàng, quyền lợi của họ sẽ được xem xét, xử lý ở giai đoạn 2 của vụ án. Hiện nay Huỳnh Thị Ngân Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can và quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi phạm tội của bị can Trang, sau khi bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Về yêu cầu của các bị hại phải khởi tố điều tra, truy tố và xét xử nhóm người Công ty CP Tư vấn đầu tư Sao Vàng qua các thời kỳ, kể cả nhân viên môi giới thu hút khách hàng đầu tư phải chịu trách nhiệm hình sự. Việc này, HĐXX cho biết đã 2 lần trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh, tuy nhiên qua 2 lần Viện KSND tỉnh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố.

Theo VKSND tỉnh, cơ quan chức năng đã điều tra, xem xét nhưng hiện tại chưa có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự đối với những người này. Tuy nhiên, VKSND tỉnh cũng đề nghị HĐXX xem xét, quy kết các cá nhân này phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Đồng thời đề nghị kê biên nhiều tài sản của Công ty CP tư vấn đầu tư Sao Vàng để bảo đảm thi hành án, trả tiền cho các bị hại. Do đó HĐXX quyết định không trả hồ sơ nữa mà vẫn đưa vụ án ra xét xử theo quy định chung.

HĐXX cũng xác định nhiều tài sản nhà, đất của Huỳnh Thị Ngân Trang cầm cố tại ngân hàng sẽ được giải toả kê biên giao cho ngân hàng thanh lý để thu hồi tài sản. Sau phát mãi, nếu còn dư sẽ được tạm giữ bảo đảm đền bù thiệt hại cho các bị hại trong vụ án. Ngoài ra, nhiều cổ phần của Công ty CP Tư vấn đầu tư Sao Vàng tại các công ty, đơn vị khác cũng bị tuyên kê biên để bảo đảm bồi thường cho các bị hại.

Bài, ảnh: BẠCH LONG