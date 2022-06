Cấp, đổi Căn cước công dân đang "làm khó" người dân?

Tại các buổi tiếp xúc cử tri vừa qua, nhiều cử tri phản ánh đến các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về thủ tục cấp, đổi căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đang “làm khó” họ cũng như việc phải trả tiền phí chưa hợp lý.

Người dân làm thủ tục cấp đổi CCCD tại xe cấp CCCD lưu động Công an TP. Vũng Tàu.

Cử tri bức xúc

Cử tri Lưu Văn Thoại (trú tại KP.5, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) cho biết, tháng 2/2021 anh có đến phường Hắc Dịch làm CCCD gắn chíp khi nhận được thông báo đăng ký. Anh Thoại cùng vợ đến làm thủ tục hoàn tất nhưng đến nay vẫn chưa thấy có. Sốt ruột anh đến Công an phường Hắc Dịch hỏi thì được giải thích rằng những người tạm trú không có CCCD, mà chỉ cấp cho người dân thường trú. “Ngay từ ban đầu, Công an phường không thông báo người tạm trú không được cấp CCCD khiến hai vợ chồng mòn mỏi chờ đợi”, anh Thoại nói.

Tương tự, cử tri Nguyễn Thị Thìn (thôn Chu Hải, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) phản ánh về việc người dân thiếu giấy tờ khai sinh nên việc cấp CCCD gắn chíp gặp khó, thậm chí nhiều người phải về tận quê để trích lục. Các khoản phí đã đóng từ trước theo diện đưa tận nhà nhưng sau đó vẫn phải đóng thêm khoản phí ship để nhận hàng.

Ngoài ra, cử tri còn phản ánh việc cung cấp thông tin cho đơn vị công an, bưu điện đã chính xác nhưng sau đó vẫn nhận thông báo việc CCCD bị sai lệch thông tin, cần làm lại và… trả thêm phí. Một số trường hợp cấp đổi CCCD theo vận động của địa phương, đến nay vẫn chưa nhận được.

Cử tri Nguyễn Văn Sơn (ngụ thôn Tân Lễ A, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ) phản ánh về thủ tục CCCD hiện nay gây phiền hà cho dân, một số CCCD sau khi làm thì nhận được thông báo sai, hư hỏng, lệ phí cũng chưa rõ ràng.

Sẽ có phương án hỗ trợ người dân

Trả lời các cử tri, bà Mai Thị Phương Linh, Giám đốc Bưu điện TX. Phú Mỹ cho biết, việc cấp CCCD gắn chíp được thực hiện trong 2 năm qua và toàn thị xã làm đồng loạt dẫn đến áp lực lớn cho ngành. Cụ thể năm 2021, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, đã gửi về TX. Phú Mỹ hơn 81 ngàn thẻ CCCD, Công an thị xã giao cho bưu điện trên 51 ngàn CCCD. Tuy nhiên, trong quá trình lọc dữ liệu công dân với số lượng lớn, có nhiều thông tin người dân cung cấp có xảy ra sai sót nên thay vì giao về nhà thì CCCD được gửi về xã phường.

“Hiện nay bưu điện và công an đang phối hợp cập nhật thông tin của người dân chưa có CCCD để lên phần mềm rà soát lại. Với các trường hợp chưa được cấp thì công an sẽ mời đi làm lại”, bà Mai Thị Phương Linh thông tin thêm.

Theo số liệu của Bộ Công an, đến cuối năm 2021 trên cả nước, đơn vị đã thu nhận hơn 60 triệu hồ sơ cấp thẻ CCCD, trong đó in và trả hơn 52 triệu thẻ cho công dân. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử trong Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đại diện Công an TX. Phú Mỹ cho biết, việc đẩy nhanh hoàn tất cấp CCCD gắn chip cho người dân được lực lượng công an tích cực triển khai. Tuy nhiên trong quá trình truyền thông tin địa phương về Hà Nội có xảy ra vấn đề dẫn đến chậm trễ. Việc người dân phản ánh căn cước chậm trả, sai thông tin phải làm lại,…đơn vị đã nhận được phản ánh và rất chia sẻ với người dân.

Theo giải thích của Công an TX. Phú Mỹ, việc xảy ra sai sót một phần là các lỗi vùng, miền như: dấu hỏi, ngã, lỗi i ngắn, y dài, cán bộ chưa hỏi kỹ trong quá trình làm hồ sơ. Đến nay, thị xã vẫn tăng cường tổ chức cấp đổi cho người dân từ 7 giờ 30 đến 21 giờ đêm tại cơ quan, đơn vị đang rất cố gắng làm đầy đủ phục vụ người dân.

Về việc người dân thắc mắc hỏi có phải đóng lệ phi khi phải làm lại CCCD do thông tin sai lệch, đại diện Công an TX. Phú Mỹ cho biết, phần mềm của Bộ Công an là thu phí tự động và có thu phí, hiện nay đơn vị cũng đã có văn bản trao đổi với Ban Giám đốc để điều chỉnh lại việc thu phí cho phù hợp. “Trong thời gian tới cái nào sai thì sửa, xấu thì phải làm lại và đơn vị đang đề xuất hỗ trợ cho các trường hợp bị sai thông tin”, đại diện Công an TX.Phú Mỹ nói.

