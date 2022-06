Ra quân đợt cao điểm xử lý vi phạm an toàn giao thông

Sáng 20/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh ra quân thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự gồm: vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; vi phạm tốc độ; cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ; phương tiện thủy chở quá vạch mớn nước an toàn, hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, cảng, bến thủy nội địa hoạt động không phép…

Đợt cao điểm kéo dài từ ngày 20/6, đến ngày 20/9.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN