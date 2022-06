AN NINH - TRẬT TỰ 20/6

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 20/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thế Hậu (SN 1988, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 3-Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang Hậu tàng trữ trái phép 42 gam ma túy tổng hợp tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP.Vũng Tàu. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 20/6, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại thôn Quảng Phú, xã Đá Bạc, Nguyễn Hoàng Khanh (SN 2003, quê tỉnh Bến Tre) đã đâm Thạch Lâm và Thạch Ly (cùng SN 1999, quê tỉnh Bến Tre) gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn huyện Châu Đức. Trước đó, Phòng CSHS nhận được tố giác về một nhóm đối tượng lợi dụng đám tang để đánh bạc tại xã Bình Ba. Qua xác minh, cơ quan công an triệu tập 12 đối tượng về làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền vào đêm 11/5, tại đám tang của người quen ở xã Bình Ba. Mỗi ván có từ 20 đến 30 người tham gia, với số tiền từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Quá trình điều tra, nhiều đối tượng khai nhận thường xuyên có hành vi lợi dụng những nơi tổ chức đám tang để lập sòng đánh bạc. (Sơn Khê)