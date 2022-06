Phá vụ buôn bán 4,9kg ma túy

Ngày 18/6, Công an tỉnh đang tạm giữ Võ Trung Hồng (SN 1972, ngụ TP. Hồ Chí Minh) và Bùi Văn Minh (SN 1988, ngụ TP. Bà Rịa) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an lấy lời khai Võ Trung Hồng.

Theo điều tra, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh (PC04) phối hợp cùng Công an phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa bắt quả tang Minh tàng trữ trái phép chất ma túy trên đường Nguyễn Tất Thành. Lực lượng chức năng thu giữ 1 gói ma túy dạng đá, 1 ĐTDĐ và 100 ngàn đồng. Qua khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ thêm 7 gói ma túy dạng đá.

Mở rộng điều tra, PC04 Công an tỉnh phối hợp cùng PC04 Công an TP. Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Hồng tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tang vật được công an thu giữ.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 19 gói ma túy dạng đá có trọng lượng khoảng 4,2kg, 2.128 viên thuốc lắc, 1 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; tổng khối lượng khoảng 4,9kg ma túy.

Đại diện PC04 Công an tỉnh cho biết, qua nguồn tin cơ sở, PC04 phát hiện đường dây mua bán ma túy từ TP. Hồ Chí Minh bán nhỏ lẻ tại Bà Rịa-Vũng Tàu, số lượng từ 100g ma túy trở lên.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Hồng là đối tượng chính trong đường dây. Hồng rất cảnh giác với người lạ và thường xuyên thay đổi địa điểm bán ma túy nhằm cắt đuôi trinh sát. Đối tượng thường dắt người mua đi lòng vòng, khi cảm thấy an toàn mới tiến hành giao dịch.

Khi bị truy đuổi, Hồng dùng xe máy tăng ga tông vào lực lượng trinh sát nhằm bỏ chạy nhưng không thể thoát thân.

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN