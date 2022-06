AN NINH - TRẬT TỰ 29/6/2022

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 29/6, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý 5 đối tượng gồm: Lê Viết Hải (SN 1991), Huỳnh Đức Cường (SN 1996), Bùi Trung Quí (SN 2003), Đỗ Quốc Nhân (SN 2000, trú tại huyện Đất Đỏ), Nguyễn Thế Anh (SN 1980, trú tại huyện Long Điền) về hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại ấp An Điền, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. Lực lượng công an đã thu giữ tang vật một số ma túy đá (đang chờ kết quả giám định), 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Trong đó, Lê Viết Hải là đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các đối tượng khác. (Nguyễn Văn)

Trộm xe máy

Ngày 29/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Ngọc Tâm (SN 2000, trú tại TP.Vũng Tàu) và Lý Bảo Ngọc (SN 2008, sống lang thang tại TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 22/6, đến rạng sáng ngày 23/6, Tâm và Ngọc đi bộ từ Linh Sơn Cổ tự đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam tìm nhà sơ hở để trộm cắp tài sản. Ngọc đi trước, Tâm đi theo sau vào trong dãy phòng trọ hẻm 111 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sau đó, 2 đối tượng phá khoá trộm xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, biển số 72N2 - 4346 đang dựng phía trước phòng trọ rồi tẩu thoát về nhà Tâm tại phường Rạch Dừa. Sau đó, Tâm và Ngọc mang xe đi cầm cố được 2 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do không có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân nên rủ nhau đi trộm cắp. (Trí nhân)

Truy tìm người

Công an TX.Phú Mỹ thông báo truy tìm người có đặc điểm sau: Dương Văn Vũ (SN 10/03/1987, trú tại 5/3 Nguyễn Thái Học, phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), số CMND/CCCD: 331595997 do Công an tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 31/7/2020. Ai biết Vũ ở đâu liên hệ Công an TX.Phú Mỹ (KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, SĐT: 02543.893.130 hoặc 0937.204.088 gặp ĐTV Nguyễn Đức Việt) để trình báo.