Mượn giấy CNQSDĐ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết, đang tiếp tục điều tra vụ án Tô Văn Em (SN 1972, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, năm 2014, bà Trần Thị Thanh Hoa (SN 1966, trú tại TP. Vũng Tàu) mua 6 thửa đất của vợ chồng Tô Văn Em với tổng số tiền 900 triệu đồng. Trong đó, 1 thửa do vợ chồng Em đứng tên, còn lại do người nhà Em đứng tên hoặc nhận ủy quyền gồm các ông, bà: Tô Anh Vũ (con trai vợ chồng Em), Nguyễn Thị Liễu (con dâu), ông Nguyễn Văn Thiên - bà Nguyễn Thị Hường (bố mẹ vợ Em) và Nguyễn Thị Thu Kiều (em vợ Em).

Đối tượng Tô Văn Em.

Quá trình vợ chồng Em bán đất cho bà Hoa đều lập hợp đồng (HĐ) chuyển nhượng quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) có công chứng theo luật định. Em sau đó giao hết 6 giấy CNQSDĐ cho bà Hoa, nhưng bà Hoa chưa làm thủ tục đăng ký biến động về đất đai. Trong năm 2015, vợ chồng Em nợ tiền nhiều người nên nảy sinh ý định mượn giấy CNQSDĐ của bà Hoa bán lấy tiền trả nợ.

Để bà Hoa giao giấy, vợ chồng Em đặt vấn đề đi làm thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất giúp cho bà này. Bà Hoa tin tưởng nên ngày 14/9/2015 giao 6 giấy CNQSDĐ và làm HĐ ủy quyền liên quan cho Em để làm thủ tục gia hạn, với thời gian khoảng 20 ngày. Khi giao giấy tờ, 2 bên có viết giấy biên nhận.

Sau khi làm hồ sơ gia hạn thời hạn sử dụng 6 thửa đất xong, vợ chồng Em không trả lại cho bà Hoa 6 giấy CNQSDĐ mà nói dối là đất của mình để tiếp tục chuyển nhượng cho những người khác nhằm chiếm đoạt 790 triệu đồng.

Cụ thể, 3 thửa đất gồm: thửa ở xã Long Tân, diện tích 2.405,8m2 do vợ chồng Tô Văn Em đứng tên; thửa đất diện tích 794m2 tại xã Phước Long Thọ do Tô Anh Vũ nhận ủy quyền; thửa đất ở xã Láng Dài, diện tích 307,5m2, do Nguyễn Thị Liễu nhận ủy quyền. Đối với 3 thửa này, Em ký HĐ chuyển nhượng có công chứng cho ông Huỳnh Văn Nghĩa (SN 1974) cùng vợ là bà Lê Thúy Hằng (1987, trú tại TP. Vũng Tàu). Sau đó, vợ chồng ông Nghĩa làm thủ tục sang tên các thửa đất trên. Tổng số tiền Em đã bán 3 thửa đất là 620 triệu đồng.

Đối với thửa đất diện tích 174,2m2 và thửa diện tích 185,2m2, nằm trên địa bàn xã Láng Dài (2 thửa này do ông Nguyễn Văn Thiên, bà Nguyễn Thị Hường đứng tên), ngày 1/7/2016, vợ chồng Em chuyển nhượng cho ông Nguyễn Nhã Huy và bà Lê Thị Hồng Gấm (trú tại TP. Vũng Tàu) với giá 20 triệu đồng.

Riêng thửa đất diện tích 506m2 ở xã Phước Long Thọ, do bà Nguyễn Thị Thu Kiều nhận ủy quyền, ngày 8/10/2015, Em chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1979, trú tại TP.Vũng Tàu), với giá 150 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt 790 triệu đồng của những người trên, Em sử dụng hết vào mục đích cá nhân, rồi đưa cả gia đình bỏ trốn tại các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa và Đồng Nai.

Tại cơ quan công an, Tô Văn Em thừa nhận gian dối trong việc lấy 6 giấy CNQSDĐ từ bà Hoa để bán cho người khác lấy tiền trả nợ. Mặt khác, Em lại cho rằng việc chuyển nhượng cho bà Hoa 6 thửa đất là HĐ giả cách. Bởi vì, Em vay tiền chứ không phải bán đất cho bà Hoa.

Quá trình điều tra vụ án xác định, vào năm 2014, vợ chồng Em có vay bà Hoa 250 triệu đồng (HĐ vay tiền được công chứng tại Văn phòng công chứng Phước Hưng). Số tiền vay trên không liên quan tới 6 thửa đất vợ chồng Em chuyển nhượng cho bà Hoa.

