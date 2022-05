Bắt 2 đối tượng cướp giật sau 1 ngày gây án

Ngày 25/5, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Phạm Chí Hiếu (SN 1990) và Trần Quốc Tuấn (SN 1993, cùng trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ 45 phút, ngày 23/5, chị N.T. T.N điều khiển xe đi trên đường thuộc phường Mỹ Xuân thì bị 2 đối tượng đi xe exciter màu xanh dương áp sát giật dây chuyền bạc trên cổ. Sau đó, các đối tượng tăng ga bỏ chạy hướng về tỉnh Đồng Nai. Nhận được tin báo, Công an TX.Phú Mỹ đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng gây án. Đến ngày 24/5, lực lượng Đội CSHS, Công an phường Mỹ Xuân phối hợp với Công an xã Phước Bình, huyện Long Thành bắt Hiếu và Tuấn cùng tang vật gây án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Hiếu và Tuấn rủ nhau qua địa bàn TX.Phú Mỹ để cướp giật tài sản. Trước đó, cũng với thủ đoạn tương tự, hai đối tượng trên đã thực hiện thêm 2 vụ cướp giật khác trên địa bàn TX.Phú Mỹ.

TRÍ NHÂN