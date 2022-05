Tạm giữ đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

Chiều 25/5, đại diện Công an TX. Phú Mỹ cho biết đang tiếp tục điều tra hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với Trương Thông Thùy (SN 1993, thường trú tại 389B Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, TP. Hồ Chí Minh).

Đối tượng Trương Thông Thùy và tang vật.

Trước đó, tối 24/5, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế-ma túy Công an TX. Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Tân Phước kiểm tra hành chính một nhà nghỉ thuộc tổ 10, khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang tại phòng số A5 do Trương Thông Thùy thuê có 1 túi da, bên trong đựng 4 gói nilon hàn kín chứa chất kết tinh không màu và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Thùy khai nhận đây là ma túy đá, đối tượng cất giấu để sử dụng.

Lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ, niêm phong số tang vật trên, đồng thời tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA