AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 26/5, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Qua công tác trinh sát, khoảng 16 giờ ngày 25/5, Công an huyện phối hợp với Công an xã Bàu Chinh kiểm tra nhà của Nguyễn Xuân Hoàn (31 tuổi, ở tổ 15, thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh). Thấy lực lượng công an, người nhà của đối tượng ra đóng cổng không cho vào và ngăn cản lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, Hoàn vào phòng đóng kín cửa. Công an phải phá cửa để vào thì phát hiện Hoàn đang dùng một bình gas khò lửa đốt để tiêu hủy ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 lượng tinh thể màu xám vừa bị đốt cháy còn sót lại, 1 con dao tự chế, 1 roi điện ba khúc, 1 bình gas khò lửa, 2 điện thoại di động và nhiều bịch nilon nhỏ. Ngoài ra, trong phòng Hoàn còn có 2 thanh niên khác. Làm việc với công an, bước đầu Hoàn khai nhận số tinh thể vừa bị đốt cháy trên là ma túy tổng hợp mà đối tượng vừa mua lại từ một người lạ mặt ở TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 26/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Đinh Văn Sỹ (SN 1982, trú tại TP.Vũng Tàu) đi qua nhà ông Nguyễn Văn Huyền (SN 1968, hẻm 442 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh) để giải quyết việc tranh chấp chuồng gà. Ông Huyền dùng mã tấu, Sỹ dùng dao bầu lao vào đánh nhau. Thấy vậy, bà Hà Thị An (SN 1973, vợ ông Huyền) vào can ngăn thì cũng bị Sỹ chém gây thương tích. Hậu quả, ông Huyền, bà An và Sỹ đều bị thương tích. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 26/5, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, lực lượng Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Thu giữ tang vật 16,7 triệu đồng và các vật dụng phục vụ đánh bạc. (Trí Nhân)