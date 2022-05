AN NINH - TRẬT TỰ 6/5

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 6/5, Công an TP. Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ khoảng tháng 12/2021, đến nay. Theo trình bày của bị hại, bà Lều Thị N. (SN 1957, trú tại phường Long Hương, TP. Bà Rịa) được một người phụ nữ sử dụng số điện thoại 028.777.48… gọi thông báo đã trúng thưởng 300 triệu đồng do mua sản phẩm qua mạng. Để nhận được số tiền thưởng này, bà N. phải chuyển tiền phí làm thủ tục. Sau đó, bà N. đã nhiều lần chuyển với tổng số tiền là 300 triệu đồng nhưng vẫn chưa được trả thưởng. Nghi ngờ bị lừa, bà N. đã đến công an trình báo. (Trí Nhân)

TNGT 1 người tử vong

Ngày 6/5, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 72C-14023 do anh Nguyễn Quốc Hưng (SN 1990, trú tại TX.Phú Mỹ) điều khiển lưu thông trên QL.51 hướng từ Đồng Nai về TP.Bà Rịa. Khi đến đoạn đường thuộc tổ 9, KP.Ông Trịnh, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ thì xảy ra va chạm với cháu N.H.Y (3 tuổi) đang chạy băng qua đường. Hậu quả, cháu Y.tử vong. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 6/5, Công an huyện Châu Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tống Gia Bảo (SN 2004), Lê Minh Trung Hiếu (SN 2005) và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 2005, cùng trú tại xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”. Trước đó, tại thôn Sông Xoài 4, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức các đối tượng trên đã dùng dao tự chế gây thương tích cho Nguyễn Ngọc Tùng (SN 2007, trú tại huyện Châu Đức). (Nguyễn Văn)

Cướp giật tài sản

Ngày 6/5, Công an huyện Châu Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với Phạm Hoàng Bảo (SN 1994, trú tại xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ) để tiếp tục điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”. Tại ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức đối tượng Bảo đã cướp giật 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A12 của chị Lư Thị Phương Thảo (SN 2005, trú tại huyện Châu Đức). (Lê Nguyễn)

Tìm tung tích nạn nhân

Vào khoảng 12 giờ ngày 18/3/2022, quần chúng nhân dân phát hiện 1 người đàn ông sống lang thang (khoảng 50 tuổi) nằm bên đường hẻm 259 (Lê Hồng Phong, phường 8). Bảo vệ dân phố đã liên hệ cấp cứu đưa vào Bệnh viện Vũng Tàu. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Bệnh viện Vũng Tàu báo tin người đàn ông này đã tử vong.

Đặc điểm nhận dạng của tử thi: là nam giới, khoảng 50-55 tuổi, cao khoảng 1m65, mặc áo thun xám, áo khoác đen, quần vải dài màu xám, có một nốt ruồi ở bên phải cằm.

Vậy, ai là nhân thân của người có đặc điểm nêu trên thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.573 hoặc 0382100239 gặp cán bộ thị lý Đoàn Ngọc Tân) để giải quyết.