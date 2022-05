AN NINH - TRẬT TỰ 4/5/2022

Cố ý gây thương tích

Ngày 4/5, Công an huyện Côn Đảo đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Do có mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1995, trú tại huyện Côn Đảo) hẹn Trần Mạnh Cường (SN 1996, trú tại huyện Côn Đảo) đến trước ngân hàng Agribank, khu 7, huyện Côn Đảo để giải quyết. Khi đến nơi, Thiện đã dùng dao chém Cường gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 4/5, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Phòng Hậu sinh, Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc. Theo trình bày của bị hại, anh Lê Minh Tâm (SN 1991, trú tại huyện Xuyên Mộc) đến chăm người nhà và để 2 ĐTDĐ tại phòng trên thì bị kẻ gian lấy trộm. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 4/5, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Trần Minh Quốc (SN 1995), Phạm Thị Yến Nhi (SN 2006, trú tại huyện Châu Đức), Trần Thanh Luân (SN 1987), Trương Tuấn Kiệt (SN 2002), Phạm Văn Đương (SN 1999, trú tại huyện Đất Đỏ) và Nguyễn Chí Tài (SN 1999, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trước đó, tại đường Nguyễn Du, TP.Vũng Tàu lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang các đối tượng trên đang tàng trữ 3 gói ma tuý tổng hợp dạng đá và các dụng cụ sử dụng ma tuý. (Trí Nhân)

TNGT 2 người tử vong

Ngày 4/5, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn huyện khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, xe mô tô biển số 86B5-09916 do anh P.C.H (SN 1971, quê tỉnh Bình Thuận) chở theo vợ là chị Nguyễn Thị H.và con gái Phạm Hương Phương L.lưu thông trên đường 765 hướng từ xã Đá Bạc đi xã Bình Trung. Khi đến đoạn đường thuộc thôn 3, xã Bình Trung thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 68B1-56576 do anh T.H.P (SN 2000, quê tỉnh Hậu Giang) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả, anh H.và P tử vong, chị H.và cháu L.bị thương. (Phước An)