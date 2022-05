Phạt công ty TNHH kinh doanh chế biến hải sản Hoàng Vương 372 triệu đồng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1349/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty TNHH kinh doanh chế biến hải sản Hoàng Vương (tổ 11, ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) số tiền 372 triệu đồng do vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường.

Cụ thể, công ty này đã có các hành vi vi phạm: Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày (24 giờ); sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 10 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

UBND tỉnh cũng quyết định đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm của công ty này trong 4 tháng. Đồng thời yêu cầu công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật vào môi trường gây ra; buộc công ty chi trả kinh phí phân tích mẫu môi trường do vi phạm về xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; chi trả kinh phí phân tích mẫu thực phẩm do vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm… Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

LINH ĐAN