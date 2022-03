AN NINH - TRẬT TỰ 7/3

Ô tô tông xe máy, 1 người tử vong

Ngày 7/3, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ điều tra vụ TNGT xảy ra tại Tỉnh lộ 44A khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, Lê Nhật Tiến (SN 1983, quê tỉnh An Giang) điều khiển xe ô tô biển số 52P-0958 chở theo chị Trương Thị Kim Hạnh (SN 1994, quê tỉnh Kiên Giang) lưu thông trên Tỉnh lộ 44A. Khi đến đoạn đường thuộc tổ 17 (ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng), thì tông vào xe máy do anh N.V.H. (SN 1970, trú tại huyện Long Điền) điều khiển cùng chiều phía trước. Hậu quả, anh H. tử vong tại hiện trường. (Nguyễn Văn)

Dùng đá đánh chết vợ

Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh lập hồ sở xử lý Nguyễn Cao Thăng (64 tuổi, trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình nên Thăng và vợ là bà N.T.T (57 tuổi) nhiều lần xảy ra cự cãi. Khoảng 8 giờ ngày 6/3, cả hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, Thăng đã dùng cục đá liên tục đập vào đầu và mặt bà T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (Lê Nguyễn)

Phát hiện xác người phụ nữ trong tư thế treo cổ

Ngày 7/3, Công an huyện Long Điền phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra nguyên nhân tử vong trong tư thế treo cổ của người phụ nữ tại gầm cầu hồ nước Bàu Thành (KP.Long Phượng, TT. Long Điền, huyện Long Điền). Trước đó, người dân phát hiện 1 người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ tại địa điểm trên nên báo cơ quan công an. Nạn nhân được xác định là bà L.N.L (SN 1981, trú huyện Long Điền). (Phước An)