Thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong phòng ngừa cháy, nổ

Sau khi Nghị định 136/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, việc triển khai công tác PCCC&CNCH tại các cấp xã, phường, thị trấn đã dần đi vào đồng bộ, nâng cao ý thức, hiệu quả về phòng ngừa “giặc lửa”.

Lực lượng PCCC cơ sở tham gia hội thi PCCC và CNCH.

TT.Long Hải là trung tâm kinh tế, du lịch của huyện Long Điền với hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn luôn sôi động. Ngay khi Nghị định 136 có hiệu lực, Công an TT.Long Hải đã rà soát, thống kê các cơ sở thực hiện quản lý Nhà nước về PCCC. Hiện nay, trên địa bàn thị trấn có 182 cơ sở là nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh (SXKD). Đa phần các cơ sở SXKD này là những ngành, nghề có điều kiện.

Đại úy Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Công an TT.Long Hải, huyện Long Điền cho biết, lực lượng Công an thị trấn thường xuyên kiểm tra định kỳ, hoặc đột xuất các cơ sở SXKD có nguy cơ cháy, nổ cao, nhằm phòng kịp thời phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sự cố mất an toàn về cháy nổ. Trong quá trình kiểm tra, các cơ sở SXKD đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, yêu cầu PCCC theo quy định.

Trong khi đó, chủ các cơ sở SXKD cũng nâng cao ý thức trong công tác PCCC tại cơ sở. Ông Huỳnh Ngọc Lâm, chủ nhà nghỉ Ngọc Lâm, TT.Long Hải, huyện Long Điền chia sẻ: “Gia đình chúng tôi vừa ở vừa kinh doanh lưu trú, nên công tác PCCC phải đặt lên hàng đầu. Các bình cứu hỏa được kiểm tra thường xuyên và đặt tại những nơi dễ thấy, dễ lấy để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra”.

Còn tại huyện Đất Đỏ, theo thống kê của lực lượng quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an huyện Đất Đỏ, toàn huyện có 504 cơ sở SXKD thuộc diện quản lý về PCCC. Triển khai Nghị định 136, công an các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu 100% cơ sở theo phân cấp quản lý Nhà nước về PCCC ký cam kết đảm bảo an toàn, khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC.

Trung tá Cao Thế Nhân, Phó Trưởng Công an TT. Đất Đỏ cho biết, đối với các cơ sở SXKD trên địa bàn, Công an thị trấn đã đề xuất, tham mưu UBND TT.Đất Đỏ cho người dân cam kết và thực hiện nghiêm các quy định về PCCC. Để công tác PCCC đạt hiệu quả cao, tránh gây thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố, lực lượng cơ sở thường xuyên tuyên truyền và kiểm tra theo quy định để nâng cao ý thức PCCC cho người dân. Qua đó, doanh nghiệp và các hộ sản xuất đã quan tâm, đầu tư cho công tác PCCC nhiều hơn, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Hiện toàn tỉnh có hơn 11.000 cơ sở SXKD thuộc phân cấp quản lý về phòng cháy, chữa cháy của UBND các xã, phường, thị trấn. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị định 136, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt. Lực lượng PCCC tại các xã, phường, thị trấn giờ đây là “cánh tay nối dài” của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH trong công tác quản lý, xử lý các tình huống về cháy, nổ tại cơ sở.

Thiếu tá Hoàng Xuân Nam, Phó đội trưởng Đội Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an huyện Đất Đỏ cho hay, trong thời gian tới, lực lượng công an huyện sẽ tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo cho công an các xã, thị trấn làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức các điểm mới của Nghị định 136. Đồng thời, quán triệt cán bộ, chiến sĩ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành tốt hơn nữa các quy định.

Có thể nói, từ khi Nghị định 136 có hiệu lực không chỉ tránh chồng chéo trong quản lý Nhà nước, mà còn giúp việc PCCC được thực hiện đồng bộ, hiệu quả từ cấp cơ sở, tạo nền móng vững chắc, thúc đẩy sự phát triển toàn diện trong PCCC, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN