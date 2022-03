AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 6-3-2022

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 6/3, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, lực lượng Công an xã Phước Hưng bắt quả tang Võ Văn Chung (SN 1995, trú tại huyện Long Điền) đang tàng trữ trái phép 3 gói ma túy, 76 viên nén dạng thuốc lắc. (Phước An)

Phá máy bán hàng tự động ​

Ngày 6/3, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Lê Nguyễn Minh Tân (SN 1998, quê tỉnh Tây Ninh) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, tại khu vực đường Thùy Vân, TP.Vũng Tàu, đối tượng Tân đã dùng dao cạy tủ máy bán hàng tự động đặt trên vỉa hè, rồi đập bể màn hình của máy. (Lê Nguyễn)

Trộm tài sản

Ngày 6/3, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Minh Tiến (SN 1991, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình bày của bị hại, đối tượng Tiến đã trộm 13 sợi dây xích kim loại (nặng hơn 18kg) tại xưởng của anh Nguyễn Chí Hùng (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ). (Nguyễn Văn)

Triệu tập 4 đối tượng xông vào nhà đánh người

Ngày 6/3, Công an TX. Phú Mỹ cho biết, đã triệu tập 4 đối tượng lên làm việc về việc xông vào nhà đánh người xảy ra tại thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ. Trước đó, trên mạng Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người xông vào nhà đánh người dã man tại xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ. Sau khi vụ việc xảy ra cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Trước đó, khoảng 21 giờ, ngày 3/3, ông Trịnh Ngọc Khanh (SN 1971, trú tại xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ), gọi điện cho Hoàng Xuân Sang (SN 1983, trú tại xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ). Trong cuộc nói chuyện, ông Khanh có chửi bới và thách thức Sang đến nhà đánh nhau. Tức giận, Sang rủ Trần Văn Tiến (SN 1983, trú tại xã Châu Pha), Nguyễn Anh Minh (SN 1982, trú tại xã Châu Pha), Nguyễn Quang Minh (SN 1992, trú tại phường 11, TP. Vũng Tàu) và Hoàng Ngọc Anh (SN 1965, trú tại xã Châu Pha) kéo đến nhà ông Khanh ở thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha để đánh nhau. Đến nơi, nhóm của Sang thấy ông Khanh đang ngồi trong nhà cùng Lê Văn Dương và Nguyễn Văn Việt (cùng trú xã Châu Pha) nên lao vào đánh. Một lúc sau, con của ông Hoàng Ngọc Anh kéo thêm 3 người nữa đến để đánh nhóm người ông Khanh. Sau đó, cả nhóm của Sang bỏ đi, ông Khanh, ông Dương và ông Việt được người nhà đưa đi bệnh viện.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT - Công an TX. Phú Mỹ lập tức xuống hiện trường, thu giữ camera, làm việc với những người liên quan và triệu tập nhóm của Sang lên làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an TX.Phú Mỹ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích. (Trí Nhân)