Quyêt liệt xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đất đai

Thời gian qua, TP.Vũng Tàu tiếp tục quyết tâm thiết lập trật tự trên nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng trật tự xây dựng và tăng cường quản lý đất đai. Nhờ sự quyết liệt của chính quyền địa phương, đến nay đã hạn chế đáng kể vi phạm. Thời gian tới, nội dung này tiếp tục được thành phố thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng xử lý hành vi vi phạm ngay từ khi mới phát hiện.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu thị sát kiểm tra trật tự xây dựng tại đường Đô Lương, phường 11, TP.Vũng Tàu.

Từ năm 2021 đến nay, lãnh đạo TP.Vũng Tàu chỉ đạo phường, xã, phòng ban chuyên môn phối hợp đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Điển hình, năm 2021, qua kiểm tra UBND TP.Vũng Tàu xử lý 63 trường hợp vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, ban hành quyết định xử lý đối với 57 trường hợp vi phạm (chuyển UBND tỉnh xử lý 6 vụ theo thẩm quyền). Đồng thời ra quyết định xử phạt 313 trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, 49 trường hợp lấn chiếm đất và 19 trường hợp hủy hoại đất 19 trường hợp.

Theo ông Phạm Quốc Huy, Phó phòng TN-MT TP.Vũng Tàu, hiện nay, số vụ vi phạm hành chính về đất đai và xây dựng còn nhiều, nhưng tỷ lệ hồ sơ xử phạt hành chính rất thấp. Nguyên nhân của tình trạng trên là hệ thống văn bản pháp luật xây dựng và đất đai trên thực tế còn nhiều bất cập, thiếu tính thống nhất, chồng chéo. Nhu cầu nhà ở của người dân rất lớn trong khi công tác quy hoạch thường xuyên thay đổi, kéo dài nhiều năm, tạo thành các dự án treo cũng làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất hợp pháp của người dân. Hệ thống chính trị cơ sở phường, xã có lúc, có nơi còn buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra và giám sát địa bàn.

Do vậy, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, trật tự xây dựng, ông Phạm Quốc Huy cho rằng, thành phố cần khẩn trương lập quy hoạch sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để kịp thời cung cấp thông tin cho người dân biết vị trí, khu vực nào phù hợp với quy hoạch, không phù hợp quy hoạch, rà soát lại quỹ đất công trên địa bàn. Nâng cao năng lực trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức người lao động làm công tác quản lý đất đai, xây dựng tại phường, xã.

Các cơ quan chuyên môn cần chủ động tham mưu UBND TP.Vũng Tàu quy định cụ thể để hướng dẫn người dân có đất nông nghiệp hợp pháp được cải tạo đất để sử dụng đúng mục đích. Trong đó, cần phân biệt rõ việc san lấp, cải tạo đất để sử dụng đúng mục đích khác với việc san gạt nhằm huỷ hoại đất, phân lô bán nền. Tham mưu UBND TP.Vũng Tàu kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát và đề xuất tình thu hồi dự án chậm triển khai để tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, cho cơ chế sử dụng quỹ đất công hiện có để tạo lập quỹ nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, quỹ đất ở, nhà ở tái định cư.

Ông Cao Danh Chánh, Phó Chủ tịch UBND phường 12 cho biết, phường đã đề xuất UBND TP.Vũng Tàu thời gian tới, cần cấp kinh phí để xây tường rào bao quanh đối với những khu đất công để tránh tình trạng lấn chiếm. Đồng thời, cấp thêm phương tiện để phường xử lý ngay các công trình vi phạm xây dựng khi phát hiện vi phạm.

Còn theo bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch UBND phường 11, phường đang tiếp tục rà soát hồ sơ các công trình vi phạm để tiếp tục cưỡng chế. “UBND phường 11 chỉ đạo lực lượng chuyên môn phường phối hợp với lực lượng công an ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”, bà Nguyễn Thị Thanh Vân nói.

Ông Nguyễn Trọng Thuỵ, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu cho biết, trong thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra giấy phép xây dựng, kiểm tra hiện trường để kịp thời phát hiện, xử lý, chỉ đạo xử lý các vụ việc vi phạm hành chính. Xem xét trách nhiệm người đứng đầu của chính quyền phường, xã trong việc để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng. Xem xét trách nhiệm của cán bộ công chức các phường xã trong việc chậm báo cáo, đề xuất ban hành quyết định cưỡng chế, xử phạt vi phạm hành chính.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng và đất đai trong năm 2022, thành phố chỉ đạo xử lý ngay, tránh để tình trạng người dân vào ở khó xử lý. “Các phòng, ban nghiên cứu có thể thuê đơn vị chuyên nghiệp chuyên tổ chức cưỡng chế để hợp đồng cưỡng chế công trình vi phạm. Thậm chí sử dụng Flycam giám sát xây dựng trái phép”, ông Hoàng Vũ Thảnh nói.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an TP.Vũng Tàu, nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm đất đai, xây dựng, Ban chỉ huy Công an TP.Vũng Tàu chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an xã, phường tăng cường nắm tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất giải quyết cũng như xử lý nghiêm những vi phạm.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN