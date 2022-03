VỤ TRIỆT PHÁ CƠ SỞ NẤU DẦU D.O GIẢ: Tạm đình chỉ công tác Bí thư và Chủ tịch xã Bình Trung

Ngày 7/3, Huyện ủy Châu Đức đã ban hành thông cáo báo chí liên quan đến vụ triệt phá đường dây sản xuất dầu D.O giả quy mô lớn mà Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin.

Bên trong cở sở nấu dầu giả có nhiều bồn chứa, thùng phuy dầu thải. Ảnh: Tiểu Thiên.

Theo Huyện ủy Châu Đức, sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về việc cơ sở tái chế dầu nhớt hoạt động trái phép tại thôn 5, xã Bình Trung, Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm việc với Đảng ủy, UBND xã Bình Trung, các cơ quan chức năng của huyện để xem xét sự việc, cũng như làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan theo phản ánh của báo chí.

Xét tính chất, nội dung sự việc, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp và quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức, Bí thư Đảng ủy và bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Bình Trung. Thời hạn tạm đình chỉ là 15 ngày, kể từ ngày 7/3 để làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc để xảy ra cơ sở tái chế dầu nhớt hoạt động trái phép trên địa bàn.

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến sự việc trên để xử lý theo quy định trên tinh thần không bao che.

Lực lượng công an đột kích triệt phá cơ sở nấu dầu D.O giả. Ảnh: Tiểu Thiên.

Trước đó, chiều 2/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Châu Đức đột kích cơ sở nấu dầu D.O giả có quy mô lớn nằm trên cánh đồng thôn 5 (xã Bình Trung, huyện Châu Đức). Lực lượng chức năng tạm giữ nhiều phương tiện và hàng ngàn lít dầu.

Điều tra ban đầu, công an xác định đây là cơ sở sản xuất trái phép có công suất lớn, trung bình khoảng 200 ngàn lít/tháng để cung cấp ra thị trường, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

TIỂU THIÊN - TRẦN TIẾN