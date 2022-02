Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có Công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngày cuối đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 29/1-5/2/2022), tai nạn giao thông so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã giảm sâu cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tuy nhiên, ông Hùng đánh giá vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Gia Lai ngày 1/2 làm 3 người chết, tại Vĩnh Long ngày 2/2 làm 2 người chết. Tình trạng ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp trên các trục chính, các đầu mối giao thông quan trọng của Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, một số trạm thu phí và các địa điểm du lịch do nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân của người dân tăng cao.

Để bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn trong các ngày cuối đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị các bộ, ngành, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố duy trì tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm kết hợp với thông tin truyền thông, tổ chức giao thông, giám sát, phát hiện và xử lý sự cố kịp thời để kéo giảm ùn tắc và tai nạn trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Các đơn vị trên có các giải pháp tăng cường năng lực thông qua tại các trạm thu phí, bảo đảm nhanh chóng xả trạm nếu có tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài hoặc có đề nghị của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; tăng cường thông tin hướng dẫn người dân đi lại an toàn kết hợp phòng chống COVID-19…

Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GT-VT tiếp tục triển khai phương án tăng cường năng lực vận tải, siết chặt kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện và người lái, xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định, ôtô chở quá số người quy định đồng thời tăng cường công tác tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn về kết cấu hạ tầng đặc biệt trên những đoạn tuyến vừa khai thác, vừa thi công.

Cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có tính phổ biến trong các dịp lễ, Tết như điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ, đi sai làn đường phần đường, vi phạm tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy; đón trả khách không đúng quy định; sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

VIỆT HÙNG