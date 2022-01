Nỗ lực kéo giảm giảm tai nạn giao thông

Sáng 26/1, tại Trung tâm VHTT-TT TX. Phú Mỹ, Ban ATGT tỉnh phối hợp với Ban ATGT TX. Phú Mỹ tổ chức Lễ ra quân Năm ATGT 2022 và đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022.

Ra quân hưởng ứng Năm ATGT 2022.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Năm qua, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, trong năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 390 vụ TNGT làm 195 người chết, 252 người bị thương. So với năm 2020, giảm 216 vụ, giảm 24 người chết và giảm 284 người bị thương.

Thực hiện Năm ATGT thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, BR-VT phấn đấu giảm từ 5% đến 10% số vụ TNGT, số người chết và bị thương so với năm 2021. Để hoạt động hưởng ứng Năm ATGT 2022 đi vào thực thế, ông Lê Ngọc Khánh đề nghị ngay sau lễ ra quân, tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh cùng đồng loạt ra quân với những hoạt động thiết thực như: giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, chỉnh trang đô thị, đảm bảo đường thông hè thoáng. Các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện giải pháp đảm bảo trật tự ATGT với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp với xử lý nghiêm vi phạm về trật tự ATGT. Đồng thời tập trung phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, vui chơi, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2022.

Ngay sau lễ phát động ra quân, các lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông đã diễu hành tuyên truyền Năm ATGT thông 2022 trên các trục đường chính của TX. Phú Mỹ.

TRÍ NHÂN