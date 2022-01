"Vui một ly đi tiền triệu"

Thời điểm giáp tết người dân thường tụ tập ăn nhậu. Sau khi nhậu chạy xe trên đường rất nguy hiểm cho chính bản thân và người đi đường. Do đó, Công an TP.Vũng Tàu lập kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Qua đó, sẽ giảm thiểu TNGT xuất phát từ nguyên nhân người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu, bia. Bên cạnh đó, Công an TP.Vũng Tàu phối hợp công an phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện; cảnh báo nguyên nhân, hậu quả sau khi sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Đối với những trường hợp vi phạm vẫn cố tình điều khiển phương tiện, lực lượng công an cần xử lý nghiêm Trung tá Nguyễn Xuân Tân

(Phó Đội CSGT và Trật tự, Công an TP.Vũng Tàu)