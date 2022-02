Giữ vững an ninh trật tự

Tết Nguyên đán Nhâm Dần người dân được nghỉ 9 ngày (từ ngày 29/1 đến 6/2). Do đó, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Lực lượng CSGT - Công an tỉnh tuyên truyền bảo đảm ATGT trên các tuyến đường những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, ngay từ giữa tháng 12/2021, Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần (từ ngày 15/12/2021, đến ngày 14/2/2022). Theo đó, Công an tỉnh và các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, triển khai nhiều biện pháp tấn công, trấn áp mạnh không để hình thành các băng, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”, hoạt động “tín dụng đen”, đánh bạc, ma túy…

Điển hình, khoảng 20 giờ 30 ngày 3/1, tại một nhà nghỉ trong hẻm 104, Nguyễn Thiện Thuật, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Vũng Tàu phối hợp với Công an phường Thắng Nhất bắt quả tang Nguyễn Cao Tâm (SN 1976, trú tại phường 3, TP. Vũng Tàu) tàng trữ nhiều chất nghi là ma túy. Tiếp tục kiểm tra phòng 402 của nhà nghỉ này, là nơi Tâm thuê phòng ở cùng Tôn Xuân Hùng (SN 1973, trú tại phường 8, TP. Vũng Tàu), lực lượng công an phát hiện trên người Hùng một túi nilon, bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt. Lực lượng chức năng cũng thu giữ trong phòng 402 nhiều túi nilon chứa chất kết tinh không màu trong suốt (Hùng khai nhận là ma túy đá) cùng nhiều vật dụng khác như: cân tiểu ly, nỏ, ống thủy tinh. Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà của Hùng tại 100/42/20, Bình Giã, phường 8, và thu giữ thêm nhiều chất kết tinh không màu trong suốt (Hùng khai nhận là ma túy đá). Tổng số ma túy mà lực lượng công an thu giữ của 2 đối tượng trên là 23 gói ma túy đá trọng lượng khoảng 1.000gr; hơn 136 viên thuốc lắc các loại, 4 ĐTDĐ, 1 laptop, 1 iPad, 2 mô tô, 2 cân tiểu ly, 21 ống thủy tinh và 1 bộ sử dụng ma túy.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh, trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 29/1 đến 6/2), trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông (TNGT), trong đó 10 vụ nghiêm trọng. Hậu quả làm 10 người chết, 12 người bị thương; hư hỏng 9 ô tô và 16 môtô. So cùng kỳ 9 ngày Tết năm 2021, số vụ TNGT xảy ra tăng 8 vụ (14/6 vụ), số người chết tăng 6 người (10/4 người), số người bị thương tăng 5 người (12/7 người). Trên đường thủy nội địa không xảy ra TNGT.

Ngoài ra, trong những ngày Tết, mật độ giao thông trên đường diễn biến phức tạp khi lượng người đi vui Xuân đông hơn. Vì vậy, lực lượng CSGT đồng loạt ra quân, đẩy mạnh tuyên truyền quy định về pháp luật ATGT, tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ xử lý nghiêm các trường hợp chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn… Cụ thể, lực lượng CSGT thực hiện 250 ca tuần tra kiểm soát với 998 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó phát hiện lập biên bản 90 trường hợp (trong đó có 21 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 2 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn), ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 49 trường hợp, tạm giữ 4 xe mô tô.

Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng Phòng CSGT-Công an tỉnh cho biết, từ 29/1 đến 6/2, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đua xe trái phép.

Lực lượng CSGT - Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên đường 30/4, TP.Vũng Tàu.

Theo Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hình sự, ma túy. Phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả, mặt hàng liên quan đến phòng, chống COVID-19. Do đó, tình hình ANTT trong những ngày nghỉ Tết được giữ vững, không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, bảo đảm người dân vui Xuân, đón Tết bình yên, an toàn.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN