Đưa pháp luật đến người dân vùng biên giới, hải đảo

5 năm qua, Đề án“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tích cực triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân vùng biên giới biển, giữ vững an ninh chính trị và chủ quyền biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá phát tờ rơi tuyên truyền về Luật Biển năm 1982 cho người dân phường 4 (TP. Vũng Tàu).

Tỉnh BR-VT hiện có 145.604 hộ với 502.992 nhân khẩu cư trú tại 25 xã, phường, thị trấn ven biển (chiếm khoảng 45% dân số toàn tỉnh). Theo Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, xác định tuyên truyền, PBGDPL là việc làm cần thiết nhằm giữ vững an ninh chính trị và chủ quyền biên giới quốc gia, ngay sau khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, Đảng ủy, Bộ Chỉ BĐBP tỉnh phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển bằng nhiều hình thức. Cụ thể, tổ chức biểu diễn văn nghệ, xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền sân khấu hóa; thi tìm hiểu về pháp luật, chủ quyền biển đảo, xây dựng nếp sống đô thị văn minh, phòng chống tội phạm ma túy; đưa tin, bài, văn bản trên cổng thông tin điện tử và hệ thống Đài truyền thanh địa phương...

Giai đoạn 2017-2021, Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” cấp tỉnh đã tổ chức 48 hội nghị PBGDPL cho trên 10.570 cán bộ, công chức, HS, SV và người dân. Ban Chỉ đạo cấp huyện tổ chức 894 buổi PBGDPL cho 79.648 người dân trên địa bàn biên giới biển. Riêng BĐBP tỉnh lồng ghép tuyên truyền cho 18.013 lượt tàu hàng quốc tế với 380.241 lượt thuyền viên; 435 lượt tàu khách quốc tế với 839.890 hành khách.

Có dịp tham dự buổi tuyên truyền, PBGDPL tập trung cho cán bộ và nhân dân do Huyện ủy Long Điền phối hợp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hồi đầu tháng 12/2021, phóng viên ghi nhận các nội dung tuyên truyền như Luật Biên giới quốc gia năm 2003; Luật thủy sản và Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản… đều được các cán bộ BĐBP phổ biến một cách sát thực tế. Những tờ rơi được phát cho người dân trình bày rõ ràng, dễ hiểu, màu sắc bắt mắt. “Hoạt động này nên thường xuyên tổ chức để người dân chúng tôi hiểu biết thêm về pháp luật, từ đó không có hành vi phạm pháp cũng như nâng cao cảnh giác hơn đối với tội phạm biên giới”, ông Mai Chí Công (KP. Long Phượng, TT. Long Điền) nói.

Hiện nay, 100% Đồn biên phòng, xã, phường, thị trấn đều có “Tủ sách pháp luật”, 100% thôn, ấp đều có “Ngăn sách pháp luật” với trên 1.500 đầu sách pháp luật, hàng trăm đĩa DVD. Những đầu sách, đĩa DVD trên thường xuyên được luân chuyển, bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển, đảo. Song song đó, BĐBP tỉnh phối hợp ban, ngành tham mưu cho chính quyền địa phương ven biển củng cố 26 CLB “Tư vấn pháp luật” với sự tham gia của cán bộ địa phương, Công an, BĐBP. Các CLB trên tổ chức tư vấn, hỗ trợ tư pháp miễn phí, giải đáp các vấn đề pháp luật mà nhân dân quan tâm.

Ngoài tổ chức những buổi tuyên truyền tập trung, các đơn vị BĐBP tỉnh còn kết hợp tuyên truyền cho ngư dân trong quá trình làm thủ tục kiểm soát hành chính trước mỗi đợt ra khơi hoặc dùng loa phóng thanh trên tàu tuần tra để phát các nội dung tuyên truyền cho các tàu ra, vào cửa biển. “Quá trình đánh bắt dài ngày trên biển, nên một số thông tin, ngư dân chúng tôi không nắm bắt được cụ thể. Nay được cán bộ Biên phòng phổ biến nội dung chính về pháp luật, tôi ghi nhớ và nhắc nhở, vận động thuyền viên trên tàu không đánh bắt hải sản tại vùng biển nước ngoài và thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên biển”, ngư dân Nguyễn Văn Chiến (phường 12, TP. Vũng Tàu) chia sẻ.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thống, PBGDPL là việc làm cần thiết nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân vùng biên giới biển, giữ vững an ninh chính trị và chủ quyền biên giới quốc gia. Do đó, các đơn vị BĐBP cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL một cách thường xuyên, liên tục để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân vùng biên giới biển, từ đó giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển”, Đại tá Nguyễn Văn Thống nhấn mạnh.

