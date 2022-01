AN NINH - TRẬT TỰ

Bị thương do mâu thuẫn vì tiếng nẹt pô

Ngày 25/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ ẩu đả khiến 1 người bị thương phải nhập viện vì mâu thuẫn do tiếng nẹt pô xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 23/1, tại thôn Phước Long (xã Tân Hòa), xuất phát mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô xe trước đó, nên Phan Ngọc Yên (SN 1974, trú tại TX.Phú Mỹ) vừa ra khỏi cổng nhà ông ngoại thì bị Lê Văn Tâm (SN 1990, trú tại TX. Phú Mỹ) cùng một số người quen của Tâm đạp ngã xe xuống đường rồi xông vào dùng tay đánh. Lúc này, Yên lấy dao Thái lan cất trong người khua loạn xạ thì đâm trúng vào tai khiến lưỡi dao găm vào đầu Tâm gây thương tích nặng. (Trí Nhân)

TNGT 1 người tử vong

Ngày 25/1, Công an TP.Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại Km39+80 Quốc lộ 51 (thuộc KP. Phú Hà, phường Mỹ Xuân) khiến 1 người tử vong. Qua xác minh được biết, anh Lăng C.N. (SN 1993, quê tỉnh An Giang) điều khiển xe mô tô biển số 67Z1-1326 lưu thông trên Quốc lộ 51. Khi đến đoạn đường trên thì đâm vào cột biển báo giao thông. Hậu quả, N. tử vong tại hiện trường. (Phước An)

Trộm tài sản

Ngày 25/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Đặng Văn Thiết (SN 1987, quê tỉnh Kiên Giang) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Thiết đột nhập vào chỗ ở của anh Bùi Tân Tiến (SN 1992, tại 760 Bình Giã, phường 10), trộm 1,448 triệu đồng rồi tẩu thoát. Thiết đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 25/1, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Vũ (SN 1987, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại Tỉnh lộ 52 (xã Long Phước), lực lượng Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang Vũ tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)