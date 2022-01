LỰC LƯỢNG CÔNG AN: Khắc phục khó khăn, hoàn thành "nhiệm vụ kép"

Năm 2021, trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa thực hiện tốt chuyên môn vừa phòng chống dịch hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng Công an tỉnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, Công an tỉnh đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ (CBCS) phục vụ công tác bảo vệ các khu cách ly, chốt kiểm soát phòng, chống dịch, tham gia tuần tra lưu động và giữ gìn an ninh trật tự. Đặc biệt, thời điểm toàn tỉnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cán bộ, chiến sĩ CSGT luôn có mặt làm nhiệm vụ tại các chốt trên quốc lộ, đường mòn, lối mở giáp ranh với các tỉnh để kiểm soát người, phương tiện ra vào địa phương.

Trung tá Võ Quang Vĩnh, Phòng CSGT (PC08)-Công an tỉnh cho biết, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm soát y tế tại QL51, lực lượng liên ngành chia ca trực từ 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. “Dù biết nguy cơ lây nhiễm cao nhưng CBCS trong tổ luôn giúp đỡ nhau, cùng gánh vác trách nhiệm. Với tinh thần không chủ quan, lơ là với dịch bệnh, kể cả lúc ăn cơm, uống nước chúng tôi cũng thay nhau túc trực, không để lọt trường hợp nào qua chốt mà chưa kiểm tra, khai báo y tế”, Trung tá Võ Quang Vĩnh nói.

CBCS ở vị trí tuyến đầu chống dịch có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định, để quân số không bị "đứt gãy" suốt quá trình làm nhiệm vụ là yếu tố then chốt. Yêu cầu này đặt lên vai lực lượng y tế ngành công an. Trung tá, bác sĩ Đặng Bá Vinh, Phó Trưởng Bệnh xá Công an tỉnh cho hay, lực lượng y tế công an tỉnh là một trong những bộ phận nòng cốt tham mưu cho BGĐ Công an tỉnh và Phòng Hậu cần hướng dẫn CBCS thực hiện tốt quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

“Chống dịch như chống giặc” là cuộc chiến cam go, mỗi CBCS Công an tỉnh phải nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, những mục tiêu quan trọng đặt ra trong năm 2021, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ 2 đề án lớn của Bộ công an là cấp CCCD gắn chíp và hoàn thiện đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lực lượng CSGT-Công an TP. Vũng Tàu ra hiệu dừng xe kiểm tra giấy tờ phương tiện tại chốt kiểm tra y tế cầu Cửa Lấp trong thời điểm tỉnh BR-VT phòng, chống dịch.

Thượng tá Đinh Văn Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh chia sẻ: “Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo phòng đến từng điểm cấp CCCD gắn chíp lưu động để động viên CBCS, công an các cấp, đồng thời tích cực vận động người dân đến làm CCCD. Nhờ đó, nhiệm vụ này đã được hoàn thành”.

Năm 2021, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, lực lượng công an tỉnh đã giữ vững an ninh trật tự tại các địa bàn, dự án kinh tế trọng điểm. Thượng tá Lâm Khải Hoàn, Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh cho biết, lực lượng của Phòng phối hợp lực lượng khác cùng bảo vệ nhà máy thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự tại nhà máy trọng điểm trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Quyết tâm cao và sự nỗ lực không ngừng của CBCS công an đã được khẳng định qua kết quả kéo giảm tội phạm trên địa bàn. Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra trên 700 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (giảm 108 vụ so với năm 2020). Lực lượng công an điều tra, làm rõ 624 vụ với 1.232 đối tượng, đạt tỷ lệ 88,8%, trong đó, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, phá án nhanh, đạt tỷ lệ 100%.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng bảo vệ thành công các sự kiện chính trị-kinh tế-văn hóa-xã hội lớn của tỉnh như: bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; bảo đảm an ninh lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh; giữ vững môi trường an ninh-an toàn, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh thông tin: “Năm 2022, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời tổ chức nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời âm mưu, thủ đoạn, hoạt động phá hoại, chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước. Lực lượng công an tiếp tục đặt mục tiêu bảo vệ bình yên, hạnh phục cho nhân dân là sứ mệnh thiêng liêng và tạo dựng nền tảng vững chắc cho tiến trình phát triển kinh tế-xã hội bền vững của địa phương”.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN