AN NINH TRẬT TỰ 4/1/2022

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh cho biết, cơ quan này đã phối hợp Công an huyện Côn Đảo bắt Hoàng Mạnh Hiệp (SN 1976, quê tỉnh Lạng Sơn) theo quyết định truy nã số 1 ngày 19/1/2017, của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tràng Định, Lạng Sơn về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Nguyễn Văn)

Đánh bạc

Ngày 4/1, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Lụa (SN 1996, trú tại TP. Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc. Qua xác minh được biết, tại đại lý vé số Vòng Xoay, 193 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, lực lượng công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang Lụa ghi số đề cho người khác. Tang vật thu giữ 20 tờ phơi lô đề, 19 xấp giấy dùng để ghi phới lô, đề, với tổng số tiền Lụa dùng để mua bán số lô, số đề cho nhiều người là 10,026 triệu đồng. (Phước An)

Trộm cắp tài sản

Ngày 4/1, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Thanh Vy (SN 1998, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, tại cửa hàng quần áo địa chỉ 783 đường 30/4, phường 11, Vy trộm 1 chiếc bóp, bên trong có 2,8 triệu đồng của chị Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1985, trú tại TP. Vũng Tàu). Trước đó, ngày 15/11/2021, tại cửa hàng đồ chơi số 499 đường 30/4, phường Rạch Dừa, Vy cũng đã trộm 1 chiếc bóp, bên trong có 9,3 triệu đồng của chị Phan Thị Thùy Dung (SN 1995, trú tại TP. Vũng Tàu) (Lê Nguyễn)

Truy tìm tang vật vụ án

Trong quá trình điều tra vụ án cướp giật tài sản xảy ra ngày 6/12/2021, tại hẻm 334 đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP. Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu xác định tang vật vụ án là 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A20, màu đen (đã qua sử dụng), số Imel 357086/10/796807/3. Vậy ai phát hiện tạng vật có đặc điểm trên liện hệ Công an TP. Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0909.010.828, gặp ĐTV Nguyễn Văn Mậu) để giải quyết.