AN NINH - TRẬT TỰ 3/1/2022

Đánh bạc

Ngày 3/1, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại 464 đường Bình Giã, lực lượng Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang Đỗ Văn Lưu (SN 1988, quê Bình Thuận) đánh bạc dưới hình thức bán số đề cho Nguyễn Văn Tuấn (SN 1974, trú tại TP. Vũng Tàu) với số tiền 2,1 triệu đồng. Tang vật thu giữ 11,6 triệu đồng tiền mặt và 3 cùi đề. (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 3/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Hoàng Tuấn Kiệt (SN 2000, trú tại TP. Vũng Tàu) và Nguyễn Thành Long (SN 1997, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại 1 căn nhà ở Trung tâm đô thị Chí Linh, TP. Vũng Tàu. Tang vật thu giữ 7 gói ma túy dạng đá. (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 3/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bàn giao Hồ Viết Thương (SN 1987, quê tỉnh Quảng Nam) cho Công an tỉnh Quảng Nam xử lý theo thẩm quyền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thương gây án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam rồi bỏ trốn, nên ngày 21/6/2021, công an tỉnh này ra quyết định truy nã. Thương bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP.Vũng Tàu. (Trí Nhân)

Trộm cắp tài sản

Ngày 3/1, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Đức Huy (SN 2003, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, tại khu 5 tầng, phường 7, Huy trộm 1 xe đạp của anh Nguyễn Công Bách (SN 1987) thì bị bảo vệ phát hiện bắt giữ giao công an xử lý. (Phước An)