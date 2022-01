An ninh trật tự được bảo đảm

Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022, lượng khách đến BR-VT khá đông. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai đồng bộ phương án, kế hoạch nên tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không có vụ việc phức tạp xảy ra.

Lực lượng CSGT-Công an TP. Bà Rịa kiểm tra giấy tờ người điều khiển phương tiện tại các tuyến đường trên địa bàn trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2022.

Sáng 3/1, theo ghi nhận của phóng viên, trên nhiều tuyến đường tại TP. Vũng Tàu như: Hoàng Hoa Thám, Hải Đăng, Quang Trung, Trần Phú, Thùy Vân… lượng người và phương tiện từ các tỉnh có giảm so với 2 ngày trước đó nhưng vẫn còn đông đúc. Một số khách du lịch cho biết, tranh thủ ở lại vui chơi ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, đợi đến chiều mát mới trở về.

Thượng tá Trần Việt Trung, Phó Trưởng Công an TP. Vũng Tàu cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng CSGT và Trật tự trực 100% quân số chia ca tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, bảo đảm trật tự ATGT, chống đua xe trái phép cũng như phòng, chống dịch COVID-19. Do đó, trong thời gian nghỉ lễ, TP. Vũng Tàu không xảy ra tình trạng ùn tắc, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Để bảo đảm an toàn cho du khách, lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động-Công an tỉnh huy động 100% quân số tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt tại các khu vực hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí và những tuyến đường, đầu mối giao thông trọng điểm. Các lực lượng kiên quyết xử lý nghiêm hành vi chở quá tải trọng, quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, xử lý kịp thời đối tượng tụ tập đua xe trái phép.

Điển hình, rạng sáng 1/1/2022, tại QL51 đoạn thuộc xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ, nhiều “quái xế” điều khiển xe máy các loại đã thay đổi kết cấu, hình dáng, nẹt pô ầm ĩ, có dấu hiệu chuẩn bị đua xe trái phép. Nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng CSGT-Công an tỉnh điều động 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cảnh sát cơ động triển khai lực lượng theo kế hoạch phòng, chống đua xe trái phép đã được xây dựng trước đó để xử lý.

Đến khoảng 2 giờ, gần 100 thanh niên từ Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, BR-VT tụ tập dọc QL51, khu vực xã Tân Hòa và Tân Hải, TX. Phú Mỹ. Nhóm này điều khiển xe qua lại nhiều lần, cử người cảnh giới, thăm dò tình hình, thay đổi địa điểm đua liên tục. Khi thấy bóng dáng người lạ, các đối tượng liền tỏa ra nhiều hướng khác nhau để lẩn tránh.

Đến khoảng 2 giờ 45 phút, các “quái xế” tụ tập trên QL51, khu vực ngã ba Long Sơn, chuẩn bị đua xe. Ngay lập tức, lực lượng CSGT hóa trang thường phục bất ngờ ập đến, vây bắt.

Thấy vậy, các đối tượng liền nẹt pô, tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao. Nhiều người còn quay đầu điều khiển xe ngược chiều, bất chấp nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã khống chế, tạm giữ hơn 20 đối tượng và 17 xe mô tô, đưa về trụ sở Phòng CSGT để làm việc. Lực lượng công an lập biên bản vi phạm hành chính các đối tượng trên về các lỗi như: tụ tập cổ vũ đua xe trái phép, thay đổi kết cấu xe, xe không có giấy tờ…

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ đánh bạc, 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng truy nã. Toàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết và 3 người bị thương. Lực lượng CSGT đã lập biên bản 110 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với các lỗi như: vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, tạm giữ 19 xe mô tô, ra quyết định xử phạt hành chính 116 trường hợp với số tiền gần 75 triệu đồng.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022, lực lượng công an phối hợp các lực lượng khác tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục duy trì các tổ công tác tham gia bảo đảm ANTT tại các cơ sở cách ly tập trung và cơ sở điều trị COVID-19 của tỉnh. Công an tỉnh duy trì 3 tổ công tác (Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113 trực thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng yếu. Công an các địa phương triển khai hơn 160 tổ công tác tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định “5K”.

“Lực lượng công an đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hình sự, ma túy. Do đó, tình hình ANTT, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh được ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp”, Đại tá Bùi Văn Thảo nói.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN