Chủ động phòng cháy, chữa cháy

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các siêu thị, trung tâm thương mại tích trữ nhiều hàng hóa. Cùng với đó cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng tăng công suất hoạt động nên nguy cơ cháy, nổ rất dễ xảy ra. Thực tế này đòi hỏi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) phải tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức của chủ cơ sở, người kinh doanh và người dân trong PCCC.

Cảnh sát PCCC-Công an TP. Vũng Tàu kiểm tra, tuyên truyền PCCC cho nhân viên Lotte Mart trên địa bàn.

Tết Nguyên đán cận kề, nguy cơ cháy nổ luôn rình rập. Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bách hóa... là những nơi tập trung khối lượng hàng hóa lớn và việc sắp xếp hàng không bảo đảm khoảng cách an toàn, nhiều thiết bị điện hư hỏng chưa được thay mới, nên tiềm ẩn nguy cơ gây cháy, nổ cao.

Đơn cử, 1 giờ 56 phút, ngày 20/1, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh nhận được tin báo cháy tại kho hàng thuê ở 89, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu nên triển khai 1 xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy cùng 30 CBCS tới hiện trường dập lửa.

Kho chứa hàng có diện tích khoảng 140m2, chia làm 7 phòng chứa chủ yếu là đồ gỗ nội thất, nệm, tủ nhựa là chất dễ cháy. Nhận thấy đám cháy phức tạp, lửa đã lan sang 5/7 phòng, nên lực lượng chức năng đã xin chi viện thêm 1 xe chữa cháy cùng 10 cán bộ, chiến sĩ từ Đội Công tác Chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đến tiếp ứng. Đến 4 giờ 25 phút cùng ngày, lực lượng PCCC Công an tỉnh đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để xảy ra cháy lan sang các nhà lân cận, không gây thiệt hại về người.

Để công tác phòng chống cháy, nổ hiệu quả giúp người dân an toàn vui Xuân đón Tết, từ 15/12/2021 đến nay, Công an TP. Vũng Tàu đã tiến hành kiểm tra nhà ở, khu dân cư và cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở trên địa bàn thành phố. Theo thống kê, hiện trên địa bàn thành phố có 7.389 nhà ở kết hợp với cơ sở kinh doanh. Qua kiểm tra cho thấy, những nơi này tồn tại một số thiếu sót, vi phạm quy định về PCCC. Điển hình, nhiều nhà ở kết hợp nơi buôn bán, kinh doanh bố trí bàn thờ gần nơi để hàng hóa, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Do đó, ngoài kiểm tra, lực lượng công an còn tuyên truyền cho người dân cách sắp xếp hàng hóa bảo đảm lối thoát hiểm, tránh nguồn nhiệt, điện có khả năng chập, cháy tại cơ sở; hướng dẫn bố trí và sử dụng bình chữa cháy cũng như kỹ năng xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Đồng thời, lưu ý người dân tự trang bị kiến thức và kỹ năng PCCC cần thiết, nhằm chủ động phòng ngừa, không để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng đến ANTT.

Bên cạnh việc kiểm tra công tác PCCC của các địa phương, những ngày qua, lực lượng Cảnh sát PCCC -Công an tỉnh phối hợp với Sở Công thương, Sở Du lịch, đại diện UBND các huyện, công an huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra 27 cơ sở trọng điểm, quy mô lớn, có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn tỉnh như: chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở nằm trong KCN, kho xăng dầu, khí hóa lỏng, cơ sở sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, khách sạn, chung cư, khu du lịch.

Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở còn thiếu sót như: chưa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo đúng quy định; chưa trang bị đầy đủ phương tiện cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành. Việc bố trí, sắp xếp hàng hóa của một số cơ sở chưa hợp lý, dẫn đến hàng hóa sắp xếp không gọn gàng, cản trở lối thoát nạn, không bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC và chống cháy lan. Một số cơ sở chưa tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở định kỳ. Một số cơ quan, doanh nghiệp chưa tổ chức kiểm tra hệ thống thu lôi chống sét theo chế độ định kỳ hàng năm theo quy định.

Lửa và khói bốc lên từ kho hàng thuê tại số 89, Lê Lợi, phường 4, TP.Vũng Tàu.

Vì vậy, bên cạnh lập biên bản, Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh yêu cầu người đứng đầu cơ sở tổ chức khắc phục ngay thiếu sót về PCCC và CNCH, tăng cường giải pháp PCCC, lực lượng PCCC và CNCH thường trực; đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và kỹ năng xử lý cháy, kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Ông Vũ Bá Soan, Trưởng BQL chợ Vũng Tàu cho biết, chợ có tổng diện tích 13.370m2, với hơn 1.700 quầy sạp, kios và hơn 800 hộ kinh doanh các mặt hàng: thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, nông sản khô, tạp hóa, may mặc, giày dép, kim khí, điện máy, trang sức, dịch vụ ăn uống và trái cây. Sau hơn 30 năm khai thác, nhiều hạng mục của chợ đã xuống cấp. Do đó, để bảo đảm an toàn PCCC, lực lượng bảo vệ chợ thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố cháy nổ. BQL chợ còn tuyên truyền trên loa cho tiểu thương về cấm đốt nhang, thắp hương tại khu vực chợ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh cho biết, thời điểm giáp Tết Nguyên đán, nguy cơ cháy, nổ luôn ở mức cao. Do vậy, lực lượng cảnh sát PCCC phải tăng cường nhiều giải pháp để bảo đảm an toàn PCCC. Điều đáng lo ngại là hiện nay người dân vẫn chưa đủ kiến thức, thiếu kỹ năng về PCCC. Chưa kể, nhiều người có tâm lý chủ quan, thờ ơ với “giặc lửa” mà bỏ qua những yêu cầu cần thiết để phòng cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh khuyến cáo, người dân không tàng trữ, kinh doanh trái phép các mặt hàng, chất nguy hiểm về cháy, nổ như xăng, dầu, gas, hóa chất dễ cháy, nổ; ngắt tất cả các thiết bị sử dụng điện ra khỏi nguồn trước khi ra khỏi khu vực kinh doanh; không sử dụng lửa trong khu vực kinh doanh; không tự ý câu mắc thiết bị điện để chiếu sáng, sinh hoạt, trang trí, quảng cáo... Việc sắp xếp, trưng bày hàng hóa phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với các thiết bị, dụng cụ sử dụng điện, đường dây điện. Đặc biệt không bố trí nơi đun nấu, thờ cúng tại khu vực sản xuất, kinh doanh có chứa hàng hóa dễ cháy.

Nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý chặt nguồn lửa, nguồn nhiệt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngoài việc tổ chức huấn luyện PCCC theo cách chuyên nghiệp cho người dân, các đơn vị PCCC cũng cần được nâng cấp, đầu tư, áp dụng sử dụng các phương tiện, thiết bị có công nghệ hiện đại phục vụ công tác cứu hỏa.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN