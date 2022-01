Tăng cường phòng, chống tội phạm dịp Tết

Theo quy luật hằng năm, dịp Tết Nguyên đán tình hình an ninh, trật tự sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội gia tăng. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội cho người dân vui xuân được lực lượng công an đẩy mạnh.

Phạm Minh Thụy bị bắt cùng tang vật.

Thời điểm giáp Tết, tình hình tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Mới đây Công an TP.Vũng Tàu đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Minh Thụy (SN 1987, trú tại phường 10, TP. Vũng Tàu) để điều tra làm rõ hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Theo đó, trên đường tuần tra, kiểm soát địa bàn vào ngày 13/1, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế-Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và Công an phường 12 phát hiện Thụy có hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, thu giữ 764 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Thời điểm bị bắt quả tang, Thụy đang tiếp thị thuốc lá nhập lậu trên địa bàn phường 12. Tiến hành khám xét chỗ ở của Thụy ở đường Bình Giã (phường 10), Công an TP. Vũng Tàu phát hiện, thu giữ thêm 1.730 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Trước đó, ngày 4/1, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh đã lập hồ sơ tiếp tục xử lý Trần Thị Thu Dung (SN 1971, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi “buôn bán hàng cấm” (thuốc lá nhập lậu). Cụ thể, ngày 2/1, Tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an tỉnh tiến hành kiểm tra cửa hàng tạp hóa Sơn Bé (thuộc KP. Thạnh Sơn, TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) do Dung làm chủ, phát hiện 2 thùng giấy bên trong chứa 1.000 bao thuốc lá JET. Tại thời điểm kiểm tra, Dung không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số thuốc lá trên. Đồng thời, Dung còn giao nộp 3.600 bao thuốc lá JET. Khám xét chỗ ở của Dung, lực lượng chức năng thu giữ thêm 250 bao thuốc lá hiệu 555, 1.500 bao thuốc lá hiệu JET, 2.500 bao thuốc lá HERO. Tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trước tình hình phức tạp của các loại tội phạm, nhất là trong thời điểm giáp Tết, Bộ Công an đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên phạm vi toàn quốc dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, Bộ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc, phân tích, dự báo tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến ANTT; kịp thời triển khai các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đối tượng Dung tại cơ quan công an.

Đẩy mạnh việc thực hiện phương án về tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch COVID-19. Tấn công quyết liệt với các loại tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo… Phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; ngăn chặn hiệu quả các hành vi trục lợi trong quá trình triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và PCCC.

Thực hiện chỉ đạo trên, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 15/12/2021, đến 14/2/2022), lực lượng nghiệp vụ công an các đơn vị, huyện, thành phố, thị xã sẽ đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự, đặc biệt là tội phạm sử dụng vũ khí; ngăn chặn có hiệu quả các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý; tội phạm truy nã; không để pháo nổ trái phép diễn ra, bảo đảm an toàn PCCC, bảo đảm vững chắc các cơ sở giam giữ. Đồng thời, lực lượng công an cũng chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng chính trị, đối tượng chống đối, cực đoan; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường bộ và đường thủy nội địa; ngăn chặn không để xảy ra các hiện tượng tụ tập gây rối trật tự an toàn giao thông, tổ chức đua xe trái phép.

Trong đó, lực lượng công an đặt mục tiêu đấu tranh với 100% đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt từ 85% trở lên. Trong đó, tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên. Về công tác quản lý Nhà nước về TTATXH hạn chế, phấn đấu giảm TNGT gây hậu quả nghiêm trọng, giảm thiều ùn tắc; kiểm tra 100% các bến, bãi, cảng trên tuyến giao thông đường thuỷ nội địa; kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ dễ phát sinh tội phạm (cơ sở cầm đồ, vũ trường, bar, karaoke, nhà hàng…); kiểm tra PCCC 100% hộ gia đình nhà ở kết hợp SXKD.

“Trong công tác quản lý tạm giam, tạm giữ và thi hành án, hỗ trợ tư pháp, lực lượng công an sẽ bảo đảm an toàn trại giam, nhà tạm giữ, các cơ sở đang thực hiện cách ly, điều trị COVID-19 cho can, phạm nhân, người bị tạm giam, tạm giữ. Không để can phạm nhân trốn, gây rối trật tự trong các cơ sở giam giữ”, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh nói.

