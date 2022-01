AN NINH - TRẬT TỰ 17/1/2022

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 17/1, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hải Minh (SN 1997, trú tại ấp Phước Tân 2, xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, Hải gây án trên địa bàn TP.Bà Rịa rồi bỏ trốn nên ngày 23/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa đã ra quyết định truy nã. Hải bị bắt khi đang ở nhà trọ tại phường Kim Dinh (TP.Bà Rịa). (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 17/1, Công an huyện Đất Đỏ cho biết, đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Hoàng Ngọc Bích (SN 1980), Nguyễn Thị Út (SN 1991), Phan Văn Lành (SN 1994) và Huỳnh Thương Thương (SN 1989) cùng trú tại huyện Đất Đỏ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, khoảng 11 giờ, ngày 12/1, trong quá trình tuần tra, tổ công tác gồm: Công an huyện Đất Đỏ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy-Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Thị Út có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra phát hiện Út đang cất giấu 2 gói ma túy đá nên đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Út khai nhận mua ma túy của 1 người không rõ lai lịch về sử dụng.

Tiếp đó khoảng 14 giờ cùng ngày, tổ công tác tiếp tục dừng xe kiểm tra Huỳnh Thương Thương phát hiện trong cốp xe có cất giấu 1 gói ma túy đá, đối tượng này khai nhận mua số ma túy trên để sử dụng.

Cũng trong ngày, Công an huyện Đất Đỏ tiến hành kiểm tra và phát hiện Nguyễn Thị Hoàng Ngọc Bích tàng trữ 4 gói ma túy đá, 1 bịch nilon được hàn kín bên trong chứa 25 viên nén hình tròn màu vàng, 1 bịch nilon được hàn kín bên trong chứa 11 viên nén hình tròn, màu tím tại nhà riêng tại TT.Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ). (Văn Anh)