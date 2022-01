An ninh - Trật tự

TNGT 1 người tử vong

Ngày 18/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra tại đường 81 khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, xe mô tô biển số 72E1-357.21 do Nguyễn T.Đ. (SN 2005, quê tỉnh Hậu Giang) điều khiển lưu thông trên đường 81. Khi đến đoạn đường thuộc tổ 5, ấp 6, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ thì xảy ra tai nạn với xe ô tô biển số 72H-010.26 do Bùi Phụ Thùy (SN 1995, quê tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển. Hậu quả, Đ. tử vong trên đường đi cấp cứu. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 18/1, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Triệu Phú (SN 1981, chỗ ở TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua xác minh, tại nơi ở của Phú (923, Bình Giã, phường 10), lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang đối tượng đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

*Cùng ngày, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Tiến (SN 1999, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại ấp 2, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc. Tang vật thu giữ 1 gói nhỏ ma túy đá. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 18/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, thấy mẹ ruột của mình là Nguyễn Thị Kim Thu (SN 1972) đang cãi nhau với Phạm Ngọc Tuân (SN 1987) tại hẻm 542 đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, nên Huỳnh Đức Trường Giang (SN 1997) đã chửi Tuân. Sau đó, Tuân dùng tay tát vào mặt Giang, Giang vào nhà gần đó lấy con dao ra chém vào tay Tuân, Tuân dùng 1 cây sắt đánh vào đầu Giang. Hiện Tuân và Giang đều bị thương tích đang được điều trị tại bệnh viện. (Nguyễn Văn)