Dập tắt kịp thời vụ cháy kho hàng trong đêm

Đến 4 giờ 25 phút sáng 20/1, lực lượng PCCC Công an tỉnh đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy xảy ra tại một kho hàng thuê ở số 89 Lê Lợi, phường 4, TP.Vũng Tàu. không để xảy ra cháy lan sang các nhà lân cận.

Trước đó vào 1 giờ 56 phút cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh nhận được tin báo cháy tại kho hang thuê ở số 89 Lê Lợi nên triển khai 1 xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy cùng 30 CBCS tới hiện trường dập lửa. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Vũng Tàu và Công an phường 4 cũng tới hiện trường tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lửa và khói bốc lên từ kho hàng thuê tại số 89 Lê Lợi, phường 4, TP.Vũng Tàu.

Kho chứa hàng có diện tích khoảng 140m2, chia làm 7 phòng chứa chủ yếu là đồ gỗ nội thất, nệm, tủ nhựa là chất dễ cháy, nguy cơ cháy lan sang các kho còn lại và nhà dân lân cận.

Nhận thấy đám cháy phức tạp, lửa đã lan sang 5/7 phòng, nên lực lượng chức năng đã xin chi viện thêm 1 xe chữa cháy cùng 10 cán bộ, chiến sĩ từ Đội Công tác Chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đến tiếp ứng.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy.

Các đồ vật còn sót lại sau vụ cháy đang được chủ kho hàng vận chuyển ra ngoài.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN