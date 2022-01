Đánh bạc

Ngày 11/1, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại nhà Lê Văn Nam (SN 1976), ở 750/6 Bình Giã, phường 10, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Nam cùng 10 người khác đánh bạc dưới hình thức chơi tố liêng 3 cây. Tang vật thu giữ 9,2 triệu đồng trên chiếu bạc. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 11/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Ngọc Vinh (SN 1997, trú tại Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại hẻm 75 Đường Trần Xuân Độ, phường Thắng Nhì. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

* Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Võ Hữu Phước (SN 1999, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại KP.Long An, TT.Long Điền, Công an huyện bắt quả tang Phước tàng trữ 1 gói nilon hàn kín 2 đầu chứa chất kết tinh không màu trong suốt, Phước khai nhận là ma túy đá. (Trí Nhân)

Trộm cắp tài sản

Ngày 11/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Đặng Thành Uy (SN 1989, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, tại 1 phòng trọ ở tổ 5, KP.Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, Uy trộm 1 xe mô tô của anh Lăng Hoàng T. (SN 1980, quê tỉnh Lâm Đồng). (Sơn Khê)

Chết chưa rõ nguyên nhân

Ngày 11/1, Công an TP.Vũng Tàu phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của 1 người đàn ông được phát hiện tại khu vực biển Bãi Trước, phường 1, TP. Vũng Tàu. Nạn nhân là Ngô Anh G. (SN 1987, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông). (Phước An)