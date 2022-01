AN NINH TRẬT TỰ 10/1/2022

TNGT 1 người tử vong

Ngày 10/1, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô biển số 72A-371.30 do ông Nguyễn Công Bình (SN 1964, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên QL.55. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc, thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 72G1-470.80, do anh Huỳnh Thanh V. (SN 1990, trú tại TP. Hồ Chí Minh) điều khiển. Sau đó, xe ô tô tông vào bà T.T.H. (SN 1967, trú tại huyện Xuyên Mộc) đang quét vôi tại gốc cây bên lề đường. Hậu quả, bà H. tử vong tại hiện trường, anh V. bị thương. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 10/1, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Hòa (SN 1974, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, Công an huyện Long Điền bắt quả tang Hòa tàng trữ trái phép 1 gói nhỏ ma túy đá. (Lê Nguyễn)

Cố y gây thương tích

Ngày 10/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Lê Văn Đức (SN 2003, quê tỉnh Bạc Liêu) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, tại khu vực bàn đá trước nhà 444/67 Trần Phú, phường 5, do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Đức dùng kéo đâm Lê Trần Tiến Đạt (SN 2003, trú tại TP.Vũng Tàu) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 10/1, Công an TP.Bà Rịa cho biết, cơ quan này đã bắt đối tượng Nguyễn Hải Minh (SN 1997, trú tại TP. Bà Rịa) theo quyết định truy nã số ngày 23/12/2021, của Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa về hành vi cố ý gây thương tích. (Sơn Khê)