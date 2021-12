Triển khai Luật phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021

Ngày 28/12, Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt những quy định mới của Luật phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021, cho hơn 200 cán bộ, chiến sĩ là lãnh đạo cơ quan, đơn vị, công an các địa phương, cán bộ công an làm công tác thống kê người nghiện ma túy.

Luật phòng chống tội phạm ma túy năm 2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 (gồm 8 Chương, 55 Điều) với các nội dung cơ bản như: trách nhiệm phòng chống ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; quản lý nhà nước về phòng chống ma túy…

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được xây dựng nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy và khắc phục hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2008.

TRÍ NHÂN