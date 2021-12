TP.Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép

Ngày 6/12, các lực lượng chức năng TP.Vũng Tàu phối hợp với UBND phường 11 tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép do ông Nguyễn Trọng Chi, xây dựng chiếm đất nông nghiệp do Nhà nước quản lý thuộc một phần thửa số 07, 08, tờ bản đồ số 68, tại lô A86 và lô A87 phía Tây đường 3/2; công trình xây dựng trái phép do ông Hà Văn Thành, xây dựng chiếm đất nông nghiệp do Nhà nước quản lý một phần thửa số 08, tờ bản đồ số 68, tại lô A87 phía Tây đường 3/2.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch UBND phường 11 đọc Quyết định của UBND TP.Vũng Tàu cưỡng chế công trình do ông Nguyễn Trọng Chi xây dựng trái phép.

Trong sáng cùng ngày, 2 gia đình trên đã nhận thức được việc xây dựng trái phép là vi phạm pháp luật, nên đã tự giác tháo dỡ 1 phần công trình.

2 công trình được tháo dỡ trong ngày 6/12 nằm trong tổng số 46 công trình xây dựng không phép, trái phép tại phường 11 và 12. Người xây dựng công trình đã có hành vi chuyển đất trồng cây hàng năm hoặc lâu năm sang đất phi nông nghiệp; chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép; chiếm đất phi nông nghiệp do Nhà nước quản lý. Các công trình đều xây dựng tạm bợ, xây bờ kè, nhà tôn, nhà cấp 4.

Xe cuốc của lực lượng chức năng TP.Vũng Tàu tháo dỡ công trình do ông Nguyễn Trọng Chi xây dựng trái phép tại phường 11.

Dự kiến đến ngày 15/12/2021, TP. Vũng Tàu sẽ cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ 46 công trình xây dựng không phép, trái phép.

Trước đó, TP. Vũng Tàu và các phường đã vận động, yêu cầu người dân tự tháo dỡ nhưng các hộ dân không chấp hành.

