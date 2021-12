NHÀ Ở KẾT HỢP SẢN XUẤT KINH DOANH: Nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy

Nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (SXKD), đặc biệt là nhà ống luôn tiềm ẩn hiểm họa khôn lường khi có cháy nổ xảy ra. Qua đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp SXKD, lực lượng Cảnh sát PCCC phát hiện nhiều cơ sở chưa bảo đảm an toàn về PCCC.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh hướng dẫn người dân cách sử dụng bình cứu hỏa.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh, quá trình kiểm tra 822 nhà ở hộ gia đình, 6.998 nhà ở kết hợp SXKD (từ ngày 15/4 đến 15/10/2021), lực lượng công an nhận thấy, một số chủ hộ chưa thường xuyên kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ. Hệ thống thiết bị điện sinh hoạt sử dụng trong một số gia đình không có thiết bị bảo vệ chống quá tải chuyên dụng dẫn đến nguy cơ chạm chập, quá tải xảy ra cháy là rất lớn, trong khi phương tiện chữa cháy còn hạn chế.

Thực tế trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra một số vụ cháy do nguyên nhân trên. Đơn cử, khoảng 22giờ ngày 13/5, người dân phát hiện lửa và khói bốc ra từ cửa hàng kinh doanh camera An Thuận Phát, tại KP. La Vân, TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức nên đã hô hoán và hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, lửa cháy lớn, trong khi áp lực nước của nhà dân quá yếu, không thể khống chế đám cháy. Nhận được tin báo lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh điều 10 cán bộ, chiến sĩ và 2 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Ông Lê Duy An, chủ cửa hàng cho rằng nguyên nhân gây cháy là do chập điện, cửa hàng không có người ngủ lại nên không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ thiết bị và tài sản trong cửa hàng ước hơn 300 triệu đồng đã bị thiệu rụi. Tiệm spa sát vách hiện trường vụ cháy cũng thiệt hại nhiều dụng cụ có giá trị.

Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh thông tin thêm, hầu hết nhà ở kết hợp SXKD chưa xây dựng phương án chữa cháy và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho nhân viên; giao thông phục vụ thoát nạn tại một số cơ sở không bảo đảm chiều rộng thông thủy, số lượng lối thoát nạn giao thông bên ngoài không bảo đảm cho xe chữa cháy tiếp cận. Một số nhà ở kết hợp kinh doanh vì bảo vệ tài sản nên trang bị nhiều lớp cửa cuốn, cửa sắt làm mất tác dụng lối thoát nạn; phương tiện PCCC chưa đầy đủ.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh, Phòng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra các hộ dân, các hộ có nhà ở kết hợp SXKD. Đồng thơi, Phòng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ kết hợp với lực lượng công an huyện, thành phố rà soát, thống kê các cơ sở để phân cấp, bàn giao cho cấp xã quản lý theo đúng quy định.

“Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp SXKD, tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho công an cấp xã để triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các cơ sở trên địa bàn tỉnh để kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục thiếu sót, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn về PCCC; Tiếp tục triển khai tuyên truyền, khuyến cáo bảo đảm an toàn về PCCC tại khu dân cư, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp SXKD”, Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN