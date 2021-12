Tăng cường phòng, chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán

Tổng cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các chi cục trực thuộc tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, xác định địa bàn, tuyến trọng điểm; mặt hàng trọng điểm, rủi ro cao. Trong đó, tập trung nhóm hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội (vũ khí, ma túy, xăng dầu, vật liệu nổ, pháo các loại, động vật hoang dã...); hàng giả nhãn hiệu, gian lận xuất xứ Việt Nam, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...; hàng nhập khẩu phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết (thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, mỹ phẩm, dược phẩm, dược liệu, điện thoại di động, hàng may mặc...).

Tính đến hết tháng 11/2021, ngành hải quan tỉnh đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 485 vụ vi phạm hành chính về lĩnh vực hải quan. Theo đó, ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền gần 3,9 tỷ đồng.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN