AN NINH - TRẬT TỰ

Tử vong do tai nạn giao thông

Ngày 5/12, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 60B7-04853 do chị T.T.K.H (SN 1989, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông đến ngã 4 Ẹo Ông Từ thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển số 50LD-14611 do anh Trần Đức Vũ (SN 1999, trú tại huyện Long Điền) điều khiển. Cú va chạm khiến chị H. ngã xuống đường. Sau đó, xe ô tô biển số 51C-82834 do anh Huỳnh Tuấn Vũ (SN 2003, trú tại TP.Bà Rịa) điều khiển cùng chiều phía sau va chạm và làm chị H. tử vong. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 5/12, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Do có mâu thuẫn từ trước, nên tại tiệm hàng bãi Thành Nam (tổ 12, KP Phước Lộc, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ), Phan Nhật Vũ (SN 1979) và Bùi Văn Lặt (SN 1990, cùng trú tại TX.Phú Mỹ) đã xảy ra ẩu đả. Sau đó, Lặt dùng tay đánh vào mặt làm Nhật ngã xuống đất. Nhật nhặt con dao gần đó chém khiến Lặt bị thương ở các ngón tay của bàn tay phải. Còn Lặt dùng roi điện chuẩn bị trước đó đánh vào đầu và mắt phải của Nhật gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Trộm tài sản

Ngày 5/12, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, đối tượng Trần Thị Ánh Phát (SN 1983, trú tại huyện Long Điền) vào nhà ông Nguyễn Minh Khôi (SN 1978), ở thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức trộm 2,55 triệu đồng thì bị chủ nhà phát hiện bắt giữ giao công an xử lý. Tại cơ quan công an Phát đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5/12, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý Hoàng Bá Long (SN 1999, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại nơi ở của Long ở KP.Hải Tân, TT.Long Hải lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang đối tượng đang tàng trữ trái phép 2 gói ma túy đá. (Trí Nhân)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 5/12, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý Trần Lực Lượng (SN 1995, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Lượng gây án tại huyện Long Điền rối bỏ trốn nên ngày 12/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền phải ra quyết định truy nã. Lượng bị lực lượng Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang bắt giữ. (Phước An)